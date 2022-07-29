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Финансы

В Азербайджане рассматривают возможность запуска платежной системы «Мир»

Ведомости

Центробанк Азербайджана (ЦБА) обсуждает запуск российской платежной системы «Мир» на территории страны. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор ЦБА Фарид Османов.

По его словам, окончательное решение по вопросу пока что не принято. «Этот вопрос обсуждается с учетом политических и экономических моментов с участием соответствующих государственных структур, а также в рамках межправительственной азербайджано-российской комиссии (по экономическому сотрудничеству)», — уточнил Османов (цитата по ТАСС). 

В 2019 году на тот момент министр экономического развития РФ Максим Орешкин (ныне — помощник президента России по экономическим вопросам) сообщил, что Москва и Баку начали прорабатывать вопрос о подключении Азербайджана к платежной системе «Мир». Орешкин отметил, что такой шаг будет способствовать росту туристического потока из России в республику.

Ранее о планах принимать карты «Мир» рассказали в Иране. Замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что платежная система уже скоро заработает в стране.

На сегодняшний день карты «Мир» принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Несколько дней назад глава Ростуризма Зарина Догузова также отметила, что работа по запуску российской платежной системы ведется и на Кубе. Она уточнила, что пока что возможности снимать наличные с карт «Мир» в стране нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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