В Азербайджане рассматривают возможность запуска платежной системы «Мир»
Центробанк Азербайджана (ЦБА) обсуждает запуск российской платежной системы «Мир» на территории страны. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор ЦБА Фарид Османов.
По его словам, окончательное решение по вопросу пока что не принято. «Этот вопрос обсуждается с учетом политических и экономических моментов с участием соответствующих государственных структур, а также в рамках межправительственной азербайджано-российской комиссии (по экономическому сотрудничеству)», — уточнил Османов (цитата по ТАСС).
В 2019 году на тот момент министр экономического развития РФ Максим Орешкин (ныне — помощник президента России по экономическим вопросам) сообщил, что Москва и Баку начали прорабатывать вопрос о подключении Азербайджана к платежной системе «Мир». Орешкин отметил, что такой шаг будет способствовать росту туристического потока из России в республику.
Ранее о планах принимать карты «Мир» рассказали в Иране. Замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что платежная система уже скоро заработает в стране.
На сегодняшний день карты «Мир» принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Несколько дней назад глава Ростуризма Зарина Догузова также отметила, что работа по запуску российской платежной системы ведется и на Кубе. Она уточнила, что пока что возможности снимать наличные с карт «Мир» в стране нет.
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