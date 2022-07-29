В Азербайджане рассматривают возможность запуска платежной системы «Мир»

На сегодняшний день карты «Мир» принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Несколько дней назад глава Ростуризма Зарина Догузова также отметила, что работа по запуску российской платежной системы ведется и на Кубе. Она уточнила, что пока что возможности снимать наличные с карт «Мир» в стране нет.