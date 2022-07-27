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В Иране заработает платежная система «Мир»

Ведомости

Скоро в Иране запустят российскую платежную систему «Мир». Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.

«Я думаю, что эта платежная система ("Мир") скоро будет активирована в Иране. Однако на данный момент я не знаю, можно ли пользоваться ей в Иране или нет, но соглашение на этот счет есть», — заявил Сафари.

В 2014 г. была создана Национальная система платежных карт (является оператором карт «Мир»). Толчком к этому послужило введение санкций западными странами из-за присоединения Крыма к России. Центробанк России внедрял систему на случай отключения карт международных платежных систем.

Ранее карты «Мир» начали принимать банкоматы Кубы. До конца 2022 г. карты российской платежной системы станут приниматься во всех точках продаж в стране. Также карты «Мир» принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных