В Иране заработает платежная система «Мир»
Скоро в Иране запустят российскую платежную систему «Мир». Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.
«Я думаю, что эта платежная система ("Мир") скоро будет активирована в Иране. Однако на данный момент я не знаю, можно ли пользоваться ей в Иране или нет, но соглашение на этот счет есть», — заявил Сафари.
В 2014 г. была создана Национальная система платежных карт (является оператором карт «Мир»). Толчком к этому послужило введение санкций западными странами из-за присоединения Крыма к России. Центробанк России внедрял систему на случай отключения карт международных платежных систем.
Ранее карты «Мир» начали принимать банкоматы Кубы. До конца 2022 г. карты российской платежной системы станут приниматься во всех точках продаж в стране. Также карты «Мир» принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
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