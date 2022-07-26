На Кубе банкоматы начали принимать карты «Мир»

В банкоматах Кубы стало возможно снять наличные песо по картам с платежной системой «Мир», сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на советника посольства республики по вопросам туризма Хуана Карлоса Эскалону. По его словам, это «стало возможно в рамках совместных усилий двух стран по запуску полноценного обслуживания карт «Мир» на Кубе».