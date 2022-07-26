На Кубе банкоматы начали принимать карты «Мир»
В банкоматах Кубы стало возможно снять наличные песо по картам с платежной системой «Мир», сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на советника посольства республики по вопросам туризма Хуана Карлоса Эскалону. По его словам, это «стало возможно в рамках совместных усилий двух стран по запуску полноценного обслуживания карт «Мир» на Кубе».
«До конца 2022 г., в рамках второго этапа, карты «Мир» станут приниматься во всех точках продаж на Кубе. Мы надеемся, что эта мера поможет возобновлению прямых перелетов и восстановлению российского туризма на Кубу», — отмечает советник посольства.
Банкоматы государственных банков Кубы можно найти в столице республики — Гаване, а также в крупных туристических городах, вроде курорта Варадеро, отмечается в сообщении.
Сейчас карты с платежной системой «Мир» принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
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