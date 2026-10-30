Плющенко и еще восемь российских фигуристов попали в базу украинского ГУРа

28 октября стало известно, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и еще четыре хоккеиста включены в базу ГУР. Помимо Овечкина в списке значатся Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Андрей Коваленко и Иван Федотов. Всего в базе представлены спортсмены из разных видов спорта. В отношении Овечкина на портале указано, что он поддерживает Путина, публиковал совместную с ним фотографию в социальных сетях и посещал Крым.