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Главная / Политика /

Плющенко и еще восемь российских фигуристов попали в базу украинского ГУРа

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и еще восемь российских фигуристов внесены в базу Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом свидетельствуют данные портала, с которыми ознакомилось агентство «РИА Новости».

Среди фигуристов, попавших в список, также олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призер Олимпиады 2002 г. Илья Авербух.

Как следует из информации на сайте, Плющенко оказался в базе из-за поддержки спецоперации, посещения Крыма и участия в президентской кампании Владимира Путина в качестве доверенного лица. Также в перечне претензий к спортсмену указано его воинское звание – старший лейтенант.

Загитову украинская разведка обвиняет, в частности, в участии в видеоролике движения «Здоровое Отечество» и поддержке российского лидера. В отношении Авербуха среди оснований указаны его публичная поддержка политики Путина, критика отстранения российских спортсменов от международных соревнований, поездки в Крым и участие в ледовом шоу для семей военнослужащих в 2024 г.

28 октября стало известно, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и еще четыре хоккеиста включены в базу ГУР. Помимо Овечкина в списке значатся Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Андрей Коваленко и Иван Федотов. Всего в базе представлены спортсмены из разных видов спорта. В отношении Овечкина на портале указано, что он поддерживает Путина, публиковал совместную с ним фотографию в социальных сетях и посещал Крым.

База ГУРа носит подзаголовок «Мы идентифицируем цели». Ее авторы выступают за отстранение российских спортсменов от международных соревнований и исключение из спортивных федераций.

29 сентября российского гимнаста Илью Заику, победившего на этапе World Challenge Cup в Париже и ставшего автором нового элемента на кольцах, внесли в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец». Заику обвиняют в «покушении на суверенитет Украины» из-за пересечения границы через пункт пропуска Матвеев Курган с 2016 по 2022 г. В апреле данные двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой внесли в базу «Миротворец».

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