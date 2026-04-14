Данные фигуристки Евгении Медведевой внесли в базу «Миротворца»

В ночь на 21 марта базу данных экстремистского сайта пополнили российские паралимпийские сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо. В 2026 г. они вошли в состав сборной РФ на Играх в Италии. Они также обвиняются «Миротворцем» в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.