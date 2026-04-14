Данные фигуристки Евгении Медведевой внесли в базу «Миротворца»
На Украине внесли личные данные двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой в базу экстремистского ресурса «Миротворец».
По данным авторов сайта, спортсменка якобы покушалась на суверенитет и территориальную целостность республики. Медведевой также вменяется поддержка проведения спецоперации.
Эти же основания стали причиной для внесения в базу «Миротворца» еще двух спортсменов. В список вошли серебряный призер Олимпийских игр 2018 г. в командных соревнованиях фигуристов Александр Энберт и победитель Олимпиады 2000 г. саблист Алексей Фросин.
В ночь на 21 марта базу данных экстремистского сайта пополнили российские паралимпийские сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо. В 2026 г. они вошли в состав сборной РФ на Играх в Италии. Они также обвиняются «Миротворцем» в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.