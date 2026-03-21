Сноубордисты из паралимпийской сборной России попали в базу «Миротворца»

20 марта стало известно, что еще пятеро российских спортсменов – участников зимних Паралимпийских игр 2026 г. были внесены в базу «Миротворца». Это Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Анастасия Багиян и ее спортсмен-ведущий Сергей Синякин. В вину спортсменам вменяется участие в мероприятиях, направленных на героизацию военнослужащих Вооруженных сил РФ, а также, по утверждению ресурса, покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.