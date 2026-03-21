Сноубордисты из паралимпийской сборной России попали в базу «Миротворца»

Украинский экстремистский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных российских паралимпийских сноубордистов Дмитрия Фадеева и Монзера Филиппа Шеббо, которые выступали на Играх 2026 г. в Италии в составе сборной России, пишет «РИА Новости».

В ночь на 21 марта личные данные спортсменов были добавлены в базу. Фигурирующим в ней сноубордистам вменяются «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

20 марта стало известно, что еще пятеро российских спортсменов – участников зимних Паралимпийских игр 2026 г. были внесены в базу «Миротворца». Это Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Анастасия Багиян и ее спортсмен-ведущий Сергей Синякин. В вину спортсменам вменяется участие в мероприятиях, направленных на героизацию военнослужащих Вооруженных сил РФ, а также, по утверждению ресурса, покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

На Паралимпийских играх – 2026 в Италии сборная Россия стала третьей в общем медальном зачете. 15 марта, в день окончания игр, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 10 российских паралимпийцев.

