Пять российских паралимпийцев внесены в базу «Миротворца»
Пятеро российских спортсменов – участников зимних Паралимпийских игр 2026 г. были внесены в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец». На это обратило внимание «РИА Новости».
Речь идет об Алексее Бугаеве, Варваре Ворончихиной, Иване Голубкове, Анастасии Багиян и ее спортсмене-ведущем Сергее Синякине. Им вменяется в вину участие в мероприятиях по героизации военнослужащих Вооруженных сил РФ и якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.
15 марта Международный паралимпийский комитет сообщил о третьем месте российской сборной на Паралимпийских играх – 2026 в Италии. Спортсмены завоевали 12 медалей – восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 10 российских паралимпийцев.
19 марта президент РФ Владимир Путин поздравил российскую паралимпийскую команду с выдающимся успехом на Играх-2026 в ходе вручения государственных наград в Кремле.