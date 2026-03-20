Пять российских паралимпийцев внесены в базу «Миротворца»

15 марта Международный паралимпийский комитет сообщил о третьем месте российской сборной на Паралимпийских играх – 2026 в Италии. Спортсмены завоевали 12 медалей – восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 10 российских паралимпийцев.