Путин вручил в Кремле награды российским паралимпийцам
Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую паралимпийскую команду с выдающимся успехом на Играх-2026. В ходе вручения государственных наград в Кремле он назвал спортсменов героями и пожелал новых побед.
«Вы не просто показали высочайший класс! Ваше участие в Играх (я думаю, что со мной многие-многие согласятся) стало одной из самых ярких страниц вообще в истории мирового паралимпийского спорта», – сказал Путин, добавив, что они восхитили весь мир.
Глава государства напомнил, что российские спортсмены завоевали 12 наград, вошли в тройку сильнейших и сделали это в составе команды из шести атлетов. Особые слова благодарности президент высказал наставникам, которые смогли подготовить победителей и призеров. Он также заметил, что благодаря паралимпийцам впервые за 12 лет на международной арене подняли российский флаг и включили гимн.
Ранее президент подписал указ о награждении россиян – победителей Паралимпиады, а также их тренеров. Орденом «Дружбы» были награждены спортсмены Анастасия Багиян, Алексей Бугаев, Варвара Ворочихина, Иван Голубков и Сергей Синякин.
О третьем месте российской сборной 15 марта сообщил Международный паралимпийский комитет. Всего спортсмены набрали 12 медалей – восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Сборная Китая оказалась первой в медальном зачете: 15 золотых медалей,13 серебряных и три бронзовых. На втором месте команда США с 12 золотыми медалями, пятью серебряными и шестью бронзовыми.