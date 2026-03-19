Путин наградил паралимпийцев и их тренеров
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении россиян – победителей Паралимпиады, а также их тренеров. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Орденом «Дружбы» были награждены спортсмены Анастасия Багиян, Алексей Бугаев, Варвара Ворочихина, Иван Голубков и Сергей Синякин. Орден «Александра Невского» Путин присвоил старшему тренеру российской сборной по спорту лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (лыжные гонки) Ирине Громовой.
Тренеры Александр Назаров и Алексей Турбин также были удостоены орденом «Дружбы». Медалью за «Заслуги перед Отечеством» I степени был награжден старший тренер сборной по «спорту слепых» (лыжные гонки, биатлон) Алексей Кобелев.
О третьем месте российской сборной 15 марта сообщил Международный паралимпийский комитет. Всего спортсмены набрали 12 медалей – восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Сборная Китая оказалась первой в медальном зачете: 15 золотых медалей,13 серебряных и три бронзовых. На втором месте команда США с 12 золотыми медалями, пятью серебряными и шестью бронзовыми.