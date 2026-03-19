Путин наградил паралимпийцев и их тренеров

15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершились Паралимпийские игры, на которых впервые за много лет россияне выступали под национальным флагом. Из-за затянувшейся процедуры согласований на состязания приехали всего шесть атлетов, но даже в ограниченном составе они смогли завоевать 12 наград, в том числе восемь золотых. По итогам Игр сборная России заняла третье место в общем медальном зачете, уступив лишь Китаю и США, но установив рекорд эффективности. Отечественная команда оказалась самой малочисленной в истории зимних Паралимпиад, сумевшей попасть в топ-3 лучших. О том, какие результаты показала наша сборная, – в галерее «Ведомостей». / Mickael Chavet / TASS