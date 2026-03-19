Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Путин наградил паралимпийцев и их тренеров

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении россиян – победителей Паралимпиады, а также их тренеров. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Орденом «Дружбы» были награждены спортсмены Анастасия Багиян, Алексей Бугаев, Варвара Ворочихина, Иван Голубков и Сергей Синякин. Орден «Александра Невского» Путин присвоил старшему тренеру российской сборной по спорту лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (лыжные гонки) Ирине Громовой.

Тренеры Александр Назаров и Алексей Турбин также были удостоены орденом «Дружбы». Медалью за «Заслуги перед Отечеством» I степени был награжден старший тренер сборной по «спорту слепых» (лыжные гонки, биатлон) Алексей Кобелев.

Путин 19 марта также проведет встречу со спортсменами-паралимпийцами. 18 марта он заявил, что выступление шести спортсменов, благодаря которому страна заняла третье место в медальном зачете на Паралимпиаде-2026, стало подвигом.

О третьем месте российской сборной 15 марта сообщил Международный паралимпийский комитет. Всего спортсмены набрали 12 медалей – восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Сборная Китая оказалась первой в медальном зачете: 15 золотых медалей,13 серебряных и три бронзовых. На втором месте команда США с 12 золотыми медалями, пятью серебряными и шестью бронзовыми.

15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершились Паралимпийские игры, на которых впервые за много лет россияне выступали под национальным флагом. Из-за затянувшейся процедуры согласований на состязания приехали всего шесть атлетов, но даже в ограниченном составе они смогли завоевать 12 наград, в том числе восемь золотых. По итогам Игр сборная России заняла третье место в общем медальном зачете, уступив лишь Китаю и США, но установив рекорд эффективности. Отечественная команда оказалась самой малочисленной в истории зимних Паралимпиад, сумевшей попасть в топ-3 лучших. О том, какие результаты показала наша сборная, – в галерее «Ведомостей».
1  / 7

15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершились Паралимпийские игры, на которых впервые за много лет россияне выступали под национальным флагом. Из-за затянувшейся процедуры согласований на состязания приехали всего шесть атлетов, но даже в ограниченном составе они смогли завоевать 12 наград, в том числе восемь золотых. По итогам Игр сборная России заняла третье место в общем медальном зачете, уступив лишь Китаю и США, но установив рекорд эффективности. Отечественная команда оказалась самой малочисленной в истории зимних Паралимпиад, сумевшей попасть в топ-3 лучших. О том, какие результаты показала наша сборная, – в галерее «Ведомостей».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её