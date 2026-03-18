Путин встретится с паралимпийской сборной России 19 марта
Президент РФ Владимир Путин 19 марта проведет встречу с паралимпийской сборной России. Об этом глава государства рассказал в ходе совещания с правительством в годовщину присоединения регионов.
Российский лидер подчеркнул, что выступление шести спортсменов, благодаря которому страна заняла третье место в медальном зачете, стало подвигом.
«Что касается наших ребят, паралимпийцев, они совершили действительно реально подвиг. Просто удивительно», – отметил Путин.
О третьем месте российской сборной 15 марта сообщил Международный паралимпийский комитет. Всего спортсмены набрали 12 медалей – восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Сборная Китая оказалась первой в медальном зачете: 15 золотых медалей,13 серебряных и три бронзовых. На втором месте команда США с 12 золотыми медалями, пятью серебряными и шестью бронзовыми.
Участниками Паралимпийских игр в Италии от России стали горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян (с лидером Сергеем Синякиным), а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.