Путин встретится с паралимпийской сборной России 19 марта

О третьем месте российской сборной 15 марта сообщил Международный паралимпийский комитет. Всего спортсмены набрали 12 медалей – восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Сборная Китая оказалась первой в медальном зачете: 15 золотых медалей,13 серебряных и три бронзовых. На втором месте команда США с 12 золотыми медалями, пятью серебряными и шестью бронзовыми.