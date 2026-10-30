Севастопольца задержали за передачу Украине сведений о военных объектах РФ

Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон с перепиской с предполагаемым куратором, а также компоненты самодельного взрывного устройства на основе гексогена общей массой около 1 кг. Как утверждают в спецслужбе, их подозреваемый забрал из тайника в Севастополе.