Севастопольца задержали за передачу Украине сведений о военных объектах РФ
20-летнего жителя Севастополя задержали по подозрению в передаче украинской стороне сведений о военных объектах Минобороны России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По версии ФСБ, молодой человек самостоятельно связался с представителями украинской организации, признанной в России террористической, а затем по заданию куратора передавал информацию о расположенных на Крымском полуострове военных объектах.
Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон с перепиской с предполагаемым куратором, а также компоненты самодельного взрывного устройства на основе гексогена общей массой около 1 кг. Как утверждают в спецслужбе, их подозреваемый забрал из тайника в Севастополе.
В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 (приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ст. 275 УК РФ (госизмена).
Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.
26 октября сотрудники ФСБ задержали двух уроженцев Закавказья, которые по заданию СБУ готовили теракты на энергетическом объекте и одном из важных элементов системы противоракетной обороны в Москве. Суд отправил задержанных под стражу, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).
20 октября в Марий Эл ФСБ задержала россиянина 2008 г. р. по подозрению в передаче украинской военной разведке сведений об объектах оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов в регионе. Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (госизмена). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.