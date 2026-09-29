Гимнаста Илью Заику включили в базу данных «Миротворца»
Российского гимнаста Илью Заику, победившего на этапе World Challenge Cup в Париже и ставшего автором нового элемента на кольцах, внесли в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец». На это обратило внимание «РИА Новости».
Запись появилась в 2025 г. На ресурсе указаны имя спортсмена, дата рождения и адрес в Донецке. Заику обвиняют в «покушении на суверенитет Украины» из-за пересечения границы через пункт пропуска Матвеев Курган с 2016 по 2022 гг.
27 сентября Заика завоевал золотую медаль этапа Кубка Международной федерации гимнастики (FIG) в Париже в упражнениях на кольцах. Ранее Международная федерация гимнастики присвоила новому элементу, который выполнил российский спортсмен, его имя – «Заика».