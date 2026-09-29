Гимнаста Илью Заику включили в базу данных «Миротворца»

Запись появилась в 2025 г. На ресурсе указаны имя спортсмена, дата рождения и адрес в Донецке. Заику обвиняют в «покушении на суверенитет Украины» из-за пересечения границы через пункт пропуска Матвеев Курган с 2016 по 2022 гг.