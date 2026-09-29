Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
ALRS18,84-0,48%CNY Бирж.12,577-0,1%IMOEX2 243,58-0,47%RTSI837,34-0,47%RGBI111,39-0,27%RGBITR763,82-0,23%
Главная / Общество /

Гимнаста Илью Заику включили в базу данных «Миротворца»

Инна Шульгина

Российского гимнаста Илью Заику, победившего на этапе World Challenge Cup в Париже и ставшего автором нового элемента на кольцах, внесли в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец». На это обратило внимание «РИА Новости».

Запись появилась в 2025 г. На ресурсе указаны имя спортсмена, дата рождения и адрес в Донецке. Заику обвиняют в «покушении на суверенитет Украины» из-за пересечения границы через пункт пропуска Матвеев Курган с 2016 по 2022 гг.

27 сентября Заика завоевал золотую медаль этапа Кубка Международной федерации гимнастики (FIG) в Париже в упражнениях на кольцах. Ранее Международная федерация гимнастики присвоила новому элементу, который выполнил российский спортсмен, его имя – «Заика».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь