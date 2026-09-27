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Главная / Стиль жизни /

Российский гимнаст Заика выиграл золото этапа Кубка FIG в Париже

Татьяна Мозолевская

Российский гимнаст Илья Заика завоевал золотую медаль этапа Кубка Международной федерации гимнастики (FIG) в Париже в упражнениях на кольцах.

За свое выступление Заика получил 14,566 балла. Второе место занял представитель Армении Артур Аветисян с результатом 14,533 балла, бронзовую медаль завоевал выступающий за Азербайджан Никита Симонов – 14,133 балла.

Ранее Международная федерация гимнастики присвоила новому элементу, который выполнил российский спортсмен, его имя – «Заика».

18 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустил россиян к выступлениям на международных турнирах с флагом и гимном.

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