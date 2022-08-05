РБК: оператор карт «Мир» перестал платить банкам за их продвижение
Источник в крупном банке отметил, что выделение денег на продвижение карт «Мир» утратило смысл, поскольку теперь на российском рынке «нет конкуренции».
Другой собеседник издания заявил, что в НСПК также отказались от совместных пиар-активностей с банками. «То есть те активности, которые могли быть направлены на выпуск новых карт “Мир”. Сейчас в этом потребности у НСПК уже нет», — уточнил он. Информацию подтвердили еще два источника.
Как отметил один из собеседников, маркетинговый бюджет компания тратила на рекламу, спонсирование акций в рамках программ лояльности, розыгрыш билетов для держателей карт на события, где «Мир» является спонсором и др.
Представитель НСПК рассказал, что платежная система действительно изменила подход к маркетинговым программам из-за изменения ситуации на рынке. Он подчеркнул, что НСПК увеличила расходы на развитие возможностей для держателей карт «Мир». Также оператор теперь инвестирует совместно с банками и магазинами в новые технологии.
НСПК была создана в 2014 г. Толчком к этому послужило введение санкций западными странами из-за присоединения Крыма к России. Центробанк России внедрял систему на случай отключения карт международных платежных систем.
10 марта платежные системы Visa и Mastercard полностью остановили работу в России. Теперь россияне не могут пользоваться этими картами за рубежом, а также делать трансграничные переводы и оплачивать покупки на иностранных сайтах. В России карты продолжают работать, так как на территории страны все транзакции обрабатывает НСПК.
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