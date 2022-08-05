РБК: оператор карт «Мир» перестал платить банкам за их продвижение

Другой собеседник издания заявил, что в НСПК также отказались от совместных пиар-активностей с банками. «То есть те активности, которые могли быть направлены на выпуск новых карт “Мир”. Сейчас в этом потребности у НСПК уже нет», — уточнил он. Информацию подтвердили еще два источника.