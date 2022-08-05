Газета
Финансы

РБК: оператор карт «Мир» перестал платить банкам за их продвижение

Ведомости

Национальная система платежных карт (НСПК) сократила маркетинговый бюджет, который выделялся банкам на продвижение карт «Мир». Об этом сообщает РБК со ссылкой на четырех источников в кредитных организациях. Пересмотр рекламного бюджета также подтвердили в НСПК.

Источник в крупном банке отметил, что выделение денег на продвижение карт «Мир» утратило смысл, поскольку теперь на российском рынке «нет конкуренции».

Другой собеседник издания заявил, что в НСПК также отказались от совместных пиар-активностей с банками. «То есть те активности, которые могли быть направлены на выпуск новых карт “Мир”. Сейчас в этом потребности у НСПК уже нет», — уточнил он. Информацию подтвердили еще два источника.

Как отметил один из собеседников, маркетинговый бюджет компания тратила на рекламу, спонсирование акций в рамках программ лояльности, розыгрыш билетов для держателей карт на события, где «Мир» является спонсором и др.

Представитель НСПК рассказал, что платежная система действительно изменила подход к маркетинговым программам из-за изменения ситуации на рынке. Он подчеркнул, что НСПК увеличила расходы на развитие возможностей для держателей карт «Мир». Также оператор теперь инвестирует совместно с банками и магазинами в новые технологии.

НСПК была создана в 2014 г. Толчком к этому послужило введение санкций западными странами из-за присоединения Крыма к России. Центробанк России внедрял систему на случай отключения карт международных платежных систем.

10 марта платежные системы Visa и Mastercard полностью остановили работу в России. Теперь россияне не могут пользоваться этими картами за рубежом, а также делать трансграничные переводы и оплачивать покупки на иностранных сайтах. В России карты продолжают работать, так как на территории страны все транзакции обрабатывает НСПК.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных