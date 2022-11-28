«Коммерсантъ» узнал о планах «Газпрома» законсервировать оборудование для «Северных потоков»

Всего на «Портовой» используется девять газоперекачивающих агрегатов, состоящих из турбины и компрессора. Для нормального функционирования станции нужны шесть турбин, из которых пять машин качают газ, а одна находится в горячем резерве. На данный момент не работает ни одна из турбин. При этом одна из них по-прежнему находится в Германии из-за санкций после ремонта в Канаде. Российская сторона ранее заявляла, что не может принять оборудование из Германии, поскольку новые условия не соответствуют контракту.