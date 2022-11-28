«Коммерсантъ» узнал о планах «Газпрома» законсервировать оборудование для «Северных потоков»
Как утверждает один из собеседников, после консервации оборудование останется на станциях, перевозить его в другое место не планируется. Источник также отметил, что при необходимости работу оборудования можно будет возобновить в короткие сроки. В «Газпроме» от комментариев отказались.
В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. При этом вторая нитка «Северного потока — 2» остается неповрежденной и в теории может подавать газ.
30 сентября в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры. Позже он назвал взрывы на газопроводах актом международного терроризма и добавил, что за ними стоят те, «кто хочет окончательно разорвать связи России и Евросоюза».
На момент взрывов поставки газа по «Северному потоку» были приостановлены. Такое решение «Газпром» принял из-за неисправности, найденной в турбине в ходе проведения регламентных работ на компрессорной станции «Портовая». «Северный поток — 2» и вовсе не был введен в эксплуатацию.
Всего на «Портовой» используется девять газоперекачивающих агрегатов, состоящих из турбины и компрессора. Для нормального функционирования станции нужны шесть турбин, из которых пять машин качают газ, а одна находится в горячем резерве. На данный момент не работает ни одна из турбин. При этом одна из них по-прежнему находится в Германии из-за санкций после ремонта в Канаде. Российская сторона ранее заявляла, что не может принять оборудование из Германии, поскольку новые условия не соответствуют контракту.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса