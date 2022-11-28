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«Коммерсантъ» узнал о планах «Газпрома» законсервировать оборудование для «Северных потоков»

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«Газпром» планирует законсервировать оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», которые подавали газ в трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Как утверждает один из собеседников, после консервации оборудование останется на станциях, перевозить его в другое место не планируется. Источник также отметил, что при необходимости работу оборудования можно будет возобновить в короткие сроки. В «Газпроме» от комментариев отказались.

В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. При этом вторая нитка «Северного потока — 2» остается неповрежденной и в теории может подавать газ.

30 сентября в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры. Позже он назвал взрывы на газопроводах актом международного терроризма и добавил, что за ними стоят те, «кто хочет окончательно разорвать связи России и Евросоюза».

На момент взрывов поставки газа по «Северному потоку» были приостановлены. Такое решение «Газпром» принял из-за неисправности, найденной в турбине в ходе проведения регламентных работ на компрессорной станции «Портовая». «Северный поток — 2» и вовсе не был введен в эксплуатацию.

Всего на «Портовой» используется девять газоперекачивающих агрегатов, состоящих из турбины и компрессора. Для нормального функционирования станции нужны шесть турбин, из которых пять машин качают газ, а одна находится в горячем резерве. На данный момент не работает ни одна из турбин. При этом одна из них по-прежнему находится в Германии из-за санкций после ремонта в Канаде. Российская сторона ранее заявляла, что не может принять оборудование из Германии, поскольку новые условия не соответствуют контракту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных