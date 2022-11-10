Оператор получил разрешение изучить место подрыва «Северных потоков» в водах Дании
Власти Дании выдали разрешение компании Nord Stream AG на проведение собственного расследования повреждений газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Датское радио.
Отмечается, что информацию также подтвердила глава Агентства геоданных Дании Пиа Даль Хейгорд.
Еще 27 октября оператор газопроводов сообщал, что продолжает ждать разрешения от властей Дании на обследование мест повреждений на «Северных потоках» в ИЭЗ Дании. Тогда же компания отправила судно для инспекции газопровода в водах Швеции.
2 ноября Nord Stream заявила, что первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в ИЭЗ Швеции завершен. По предварительным результатам осмотра, обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров на расстоянии около 248 м друг от друга. Также специалисты указали на полностью разрушенный участок трубы между кратерами. По их словам, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м.
В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании.
Ранее в Кремле заявляли, что Германия, Дания и Швеция не допускают российскую сторону до расследования на «Северных потоках». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия обязательно должна участвовать в расследовании произошедшего на газопроводах. По его словам, правда о диверсии удивит многих в Европе.
30 сентября в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры. Позже он назвал взрывы на газопроводах актом международного терроризма и добавил, что за ними стоят те, «кто хочет окончательно разорвать связи России и Евросоюза».
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