Nord Stream завершил первичный сбор данных на месте повреждения «Северного потока»

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «Газпром» получил допуск и смог провести обследование района, где произошли взрывы на газопроводах «Северный поток». «Две воронки... вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет — всего как бы разошлись на 250 метров, кусок трубы, который был вырван, изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону, как раз в сторону "Северного потока — 2", который тоже оказался поврежденным и этим взрывом, и остатками трубы», - пояснил президент.