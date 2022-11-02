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Nord Stream завершил первичный сбор данных на месте повреждения «Северного потока»

Ведомости

Оператор «Северного потока» Nord Stream AG завершил первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции, передает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что, по предварительным результатам осмотра места повреждения, на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров на расстоянии около 248 м друг от друга.

Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м. Специалисты продолжают анализировать полученные в ходе обследования данные, добавили в компании.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «Газпром» получил допуск и смог провести обследование района, где произошли взрывы на газопроводах «Северный поток». «Две воронки... вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет — всего как бы разошлись на 250 метров, кусок трубы, который был вырван, изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону, как раз в сторону "Северного потока — 2", который тоже оказался поврежденным и этим взрывом, и остатками трубы», - пояснил президент.

В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. Путин ранее обвинил в организации теракта на газопроводах страны Запада.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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