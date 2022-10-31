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«Газпром» обследовал место взрыва на «Северных потоках»

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«Газпром» получил допуск и смог провести обследование района, где произошли взрывы на газопроводах «Северный поток», заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода после трехсторонних переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым..

«Допустили "Газпром" до обследования места взрыва: две воронки... вырвало трубу длинной 40 метров, разрыв составляет — всего как бы разошлись на 250 метров, кусок трубы, который был вырван, изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону, как раз в сторону "Северного потока — 2", который тоже оказался поврежденным, и этим взрывом, и остатками трубы», — заявил Путин, подчеркнув, что произошедшее является очевидным терактом.

Теракты на «Северных потоках», продолжил Путин, в корне подрывает интересы европейцев, однако они «рот закрыли и молчат, будто так оно и надо».

27 октября оператор «Северного потока» — компания Nord Stream — сообщила, что зафрахтованное ею специально оборудованное судно прибыло к месту повреждения газопровода для проведения обследования.

В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые произошли в результате взрывов и находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. В Кремле позже допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 

30 сентября в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.

Ранее по теме: Оператор «Северного потока» отправил судно для инспекции газопровода в водах Швеции

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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