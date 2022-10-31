«Газпром» обследовал место взрыва на «Северных потоках»

«Допустили "Газпром" до обследования места взрыва: две воронки... вырвало трубу длинной 40 метров, разрыв составляет — всего как бы разошлись на 250 метров, кусок трубы, который был вырван, изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону, как раз в сторону "Северного потока — 2", который тоже оказался поврежденным, и этим взрывом, и остатками трубы», — заявил Путин, подчеркнув, что произошедшее является очевидным терактом.