«Газпром» обследовал место взрыва на «Северных потоках»
«Газпром» получил допуск и смог провести обследование района, где произошли взрывы на газопроводах «Северный поток», заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода после трехсторонних переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым..
«Допустили "Газпром" до обследования места взрыва: две воронки... вырвало трубу длинной 40 метров, разрыв составляет — всего как бы разошлись на 250 метров, кусок трубы, который был вырван, изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону, как раз в сторону "Северного потока — 2", который тоже оказался поврежденным, и этим взрывом, и остатками трубы», — заявил Путин, подчеркнув, что произошедшее является очевидным терактом.
Теракты на «Северных потоках», продолжил Путин, в корне подрывает интересы европейцев, однако они «рот закрыли и молчат, будто так оно и надо».
27 октября оператор «Северного потока» — компания Nord Stream — сообщила, что зафрахтованное ею специально оборудованное судно прибыло к месту повреждения газопровода для проведения обследования.
В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые произошли в результате взрывов и находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. В Кремле позже допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне».
30 сентября в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.