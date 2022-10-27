Оператор «Северного потока» отправил судно для инспекции газопровода в водах Швеции

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2». В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.