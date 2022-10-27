Оператор «Северного потока» отправил судно для инспекции газопровода в водах Швеции
Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода «Северный поток» в исключительной экономической зоне Швеции, следует из сообщения на сайте оператора.
«После проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию поврежденного участка, которое по текущим оценкам займет от трех до пяти дней», — отметили в пресс-службе.
Оператор также добавил, что продолжает ждать решения властей Дании, чтобы провести обследование участка газопровода в экономической зоне королевства.
В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2». В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.
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