Нарышкин указал на наличие косвенных сведений о причастности США к подрыву «Северных потоков»
У российской стороны есть косвенные основания полагать, что смс-сообщение «все сделано» бывшей на тот момент премьер-министром Британии Лиз Трасс, отправленное госсекретарю США Энтони Блинкену, касалось подрыва на «Северных потоках». Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
«Ну, у меня есть только косвенное подтверждение, что все это (смс-сообщение) имеет основания под собой», — сказал Нарышкин в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).
При этом глава СВР отметил, что жителям России следует быть бдительными, а СВР следует продолжать предупреждать внешние угрозы.
«Нам нужно быть бдительными, а специальным службам, в том числе и Службе внешней разведки, нужно продолжать выявлять и предупреждать любые угрозы, внешние угрозы по отношению к нашему государству и нашим гражданам», — подчеркнул он.
1 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждет ответа от Лондона на вопрос, отправляла ли бывший премьер Великобритании Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после взрыва на «Северных потоках». «Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: “Отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода “Северный поток” со словами “it’s done” (“с ним покончено”)?» — заявила Захарова.
По ее словам, ответа на этот вопрос также ждут «миллионы людей по всему миру». Захарова отметила, что мир имеет право знать, что произошло с газопроводами и причастна ли к этому Великобритания.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком опубликовал в Twitter данные, согласно которым Трасс написала Блинкену сообщение «it’s done» сразу после взрывов на «Северных потоках».
29 октября источники таблоида Daily Mail сообщили, что телефон Трасс был взломан, произошла утечка переписок. По информации газеты, во взломе подозревают «агентов, предположительно работающих на Россию». Накануне, 31 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опубликованную информацию «желтой прессой».