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Политика

Нарышкин указал на наличие косвенных сведений о причастности США к подрыву «Северных потоков»

Ведомости

У российской стороны есть косвенные основания полагать, что смс-сообщение «все сделано» бывшей на тот момент премьер-министром Британии Лиз Трасс, отправленное госсекретарю США Энтони Блинкену, касалось подрыва на «Северных потоках». Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Ну, у меня есть только косвенное подтверждение, что все это (смс-сообщение) имеет основания под собой», — сказал Нарышкин в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).

При этом глава СВР отметил, что жителям России следует быть бдительными, а СВР следует продолжать предупреждать внешние угрозы.

«Нам нужно быть бдительными, а специальным службам, в том числе и Службе внешней разведки, нужно продолжать выявлять и предупреждать любые угрозы, внешние угрозы по отношению к нашему государству и нашим гражданам», — подчеркнул он.

Ранее по теме: Песков прокомментировал данные о взломе телефона Трасс российскими спецслужбами

1 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждет ответа от Лондона на вопрос, отправляла ли бывший премьер Великобритании Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после взрыва на «Северных потоках». «Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: “Отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода “Северный поток” со словами “it’s done” (“с ним покончено”)?» — заявила Захарова.

По ее словам, ответа на этот вопрос также ждут «миллионы людей по всему миру». Захарова отметила, что мир имеет право знать, что произошло с газопроводами и причастна ли к этому Великобритания.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком опубликовал в Twitter данные, согласно которым Трасс написала Блинкену сообщение «it’s done» сразу после взрывов на «Северных потоках».

29 октября источники таблоида Daily Mail сообщили, что телефон Трасс был взломан, произошла утечка переписок. По информации газеты, во взломе подозревают «агентов, предположительно работающих на Россию». Накануне, 31 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опубликованную информацию «желтой прессой».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных