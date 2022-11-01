МИД потребовал ответа на данные о переписке Блинкена и Трасс о «Северных потоках»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждет ответа от Лондона на вопрос, отправляла ли бывший премьер Великобритании Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после взрыва на «Северных потоках». Об этом российский дипломат написала в своем Telegram-канале.
«Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: “Отправляла ли Премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение Госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода “Северный поток” со словами “it’s done” (“с ним покончено”)?», — заявила Захарова.
По ее словам, ответа на этот вопрос также ждут «миллионы людей по всему миру». Захарова отметила, что мир имеет право знать, что произошло с газопроводами и причастна ли к этому Великобритания.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком опубликовал в Twitter данные, согласно которым Трасс написала Блинкену сообщение «it’s done» сразу после взрывов на «Северных потоках».
29 октября источники таблоида Daily Mail сообщили, что телефон Трасс был взломан, произошла утечка переписок. По информации газеты, во взломе подозревают «агентов, предположительно работающих на Россию». Накануне, 31 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опубликованную информацию «желтой прессой».
30 сентября в ходе выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры. Позже он назвал взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма и добавил, что за ними стоят те, «кто хочет окончательно разорвать связи России и Евросоюза».
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