Минобороны обвинило британские ВМС в подрыве газопроводов «Северный поток»

Ранее об уничтожении беспилотников ВСУ в результате утренней атаки на Черноморский флот сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. В Минобороны назвали случившееся терактом, уточнив, что в атаке были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Силами кораблей ЧФ все воздушные цели были уничтожены, сообщили в ведомстве.