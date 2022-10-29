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Минобороны обвинило британские ВМС в подрыве газопроводов «Северный поток»

Ведомости

Представители подразделения Военно-морских сил (ВМС) Великобритании причастны к реализации теракта в Балтийском море по подрыву газопроводов «Северный поток», сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, по информации ведомства, под руководством британских специалистов осуществлялась атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Ранее об уничтожении беспилотников ВСУ в результате утренней атаки на Черноморский флот сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. В Минобороны назвали случившееся терактом, уточнив, что в атаке были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Силами кораблей ЧФ все воздушные цели были уничтожены, сообщили в ведомстве. 

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«Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная», -говорится в сообщении. 

В министерстве подчеркнули, что подвергшиеся атаке корабли задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. 

По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов, которые находятся в городе Очаков Николаевской области. Ведомство располагает информацией, что они «принимали участие в планировании, обеспечении и реализации» подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» 26 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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