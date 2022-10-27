Путин назвал запредельным шагом диверсии на «Северных потоках»
Уничтожение общеевропейских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» стало запредельным шагом Запада, заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Уничтожение [Западом] общеевропейских газопроводов — это вообще такая запредельная вещь. Но, тем не менее, мы являемся свидетелями этих печальных событий», – сказал он.
Запад в последние годы и особенно месяцы предпринял целый ряд шагов, направленных на обострение, среди которых – разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков, добавил глава российского государства.
30 сентября в ходе выступления в Кремле Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры. Позже он назвал взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма и добавил, что за ними стоят те, «кто хочет окончательно разорвать связи России и Евросоюза».
Инцидент на газопроводах произошел в ночь на 26 сентября. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Швеция, Германия и Дания начали расследование произошедшего.
В то же время российскую сторону до поврежденных «Северных потоков» не допускают. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия обязательно должна участвовать в расследовании произошедшего на газопроводах.
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