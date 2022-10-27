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Путин назвал запредельным шагом диверсии на «Северных потоках»

Ведомости

Уничтожение общеевропейских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» стало запредельным шагом Запада, заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Уничтожение [Западом] общеевропейских газопроводов — это вообще такая запредельная вещь. Но, тем не менее, мы являемся свидетелями этих печальных событий», – сказал он.

Запад в последние годы и особенно месяцы предпринял целый ряд шагов, направленных на обострение, среди которых – разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков, добавил глава российского государства.

30 сентября в ходе выступления в Кремле Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры. Позже он назвал взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма и добавил, что за ними стоят те, «кто хочет окончательно разорвать связи России и Евросоюза».

Инцидент на газопроводах произошел в ночь на 26 сентября. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Швеция, Германия и Дания начали расследование произошедшего.

В то же время российскую сторону до поврежденных «Северных потоков» не допускают. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия обязательно должна участвовать в расследовании произошедшего на газопроводах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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