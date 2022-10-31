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Песков прокомментировал данные о взломе телефона Трасс российскими спецслужбами

Ведомости

Сообщениям о том, что российские спецслужбы якобы взломали телефон экс-премьер министра Великобритании Лиз Трасс, — это «желтая пресса», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«К сожалению, в британских СМИ сейчас дефицит материалов, которые можно воспринимать как серьезные. А к подобным публикациям мы относимся как к желтой прессе», — отметил он.

Источники таблоида Daily Mail ранее сообщили, что телефон был взломан, произошла утечка переписок. По информации газеты, во взломе подозревают «агентов, предположительно работающих на Россию».

Хакеры получили доступ к переписке за последний год, в том числе к сообщениям с секретной информацией, о переговорах Британии с союзниками и о поставках вооружения Украине.

25 октября король Великобритании Карл III принял отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра страны. В ходе своей трехминутной прощальной речи Трасс призвала понизить налоги, продолжать поддержку Украины и пожелала своему преемнику удачи. Новым главой правительства стал Риши Сунак.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных