Песков прокомментировал данные о взломе телефона Трасс российскими спецслужбами
Сообщениям о том, что российские спецслужбы якобы взломали телефон экс-премьер министра Великобритании Лиз Трасс, — это «желтая пресса», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«К сожалению, в британских СМИ сейчас дефицит материалов, которые можно воспринимать как серьезные. А к подобным публикациям мы относимся как к желтой прессе», — отметил он.
Источники таблоида Daily Mail ранее сообщили, что телефон был взломан, произошла утечка переписок. По информации газеты, во взломе подозревают «агентов, предположительно работающих на Россию».
Хакеры получили доступ к переписке за последний год, в том числе к сообщениям с секретной информацией, о переговорах Британии с союзниками и о поставках вооружения Украине.
25 октября король Великобритании Карл III принял отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра страны. В ходе своей трехминутной прощальной речи Трасс призвала понизить налоги, продолжать поддержку Украины и пожелала своему преемнику удачи. Новым главой правительства стал Риши Сунак.
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