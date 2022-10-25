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Карл III принял отставку Лиз Трасс

Ведомости

Король Великобритании Карл III принял отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра страны, передает BBC.

«Элизабет Трасс, член парламента, сегодня утром получила аудиенцию у короля и подала заявление об отставке с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которое Его Величество милостиво принял», – заявили в Букингемском дворце.

На аудиенцию к королю прибыл уже новый лидер правящей Консервативной партии Риши Сунак. В ходе аудиенции, согласно традиции, Карл III предложит ему сформировать новое правительство.

В ходе своей трехминутной прощальной речи Трасс призвала понизить налоги, продолжать поддержку Украины и пожелала своему преемнику удачи.

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Накануне Сунак остался единственным кандидатом на пост премьера Великобритании после того, как лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт вышла из гонки. Она заявила, что полностью поддерживает кандидатуру Сунака. После заявления Мордонт экс-министр финансов возглавил Консервативную партию. Сунак был избран на должность главы правящей партии без голосования.

Трасс вступила в должность 6 сентября, а уже 20 октября объявила о своем уходе, признав, что не может оставаться на посту премьера и лидера Консервативной партии в период «большой экономической и международной нестабильности». Она стала третьим британским премьером, лишившимся своего поста с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза в 2016 г., она войдет в историю как премьер с самым коротким сроком.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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