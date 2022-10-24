Сунак остался единственным кандидатом на пост премьера Великобритании
Лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, в результате чего главой Консервативной партии стал Риши Сунак, сообщил комитет партии в Twitter.
«Риши Сунак выбран лидером Консервативной партии», — говорится в сообщении. Таким образом, он остался единственным кандидатом на пост премьера Соединенного Королевства.
Ранее сегодня Мордонт отказалась от борьбы за пост премьера Великобритании. Заявление об этом она опубликовала в своем Twitter-аккаунте. Она отметила, что полностью поддерживает кандидатуру Сунака.
С новой должностью Сунака уже поздравил бывший премьер-министр страны Дэвид Кэмерон. «Мои поздравления Риши Сунаку с приходом на пост премьер-министра. Он проведет страну через эти трудные времена», — написал Кэмерон в Twitter.
Накануне, 23 октября, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что не будет участвовать в выборах на пост главы правящей Консервативной партии и главы правительства. Так главными претендентами на пост премьер-министра страны оставались Сунак и Мордонт.
После отставки Джонсона на выборах победу одержала глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, но ее премьерство продлилось всего 45 дней, став самым краткосрочным в истории страны. Она объявила о своей отставке 20 октября. Трасс продолжит выполнять обязанности премьера до прихода к власти нового главы правительства.
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