Сунак остался единственным кандидатом на пост премьера Великобритании

После отставки Джонсона на выборах победу одержала глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, но ее премьерство продлилось всего 45 дней, став самым краткосрочным в истории страны. Она объявила о своей отставке 20 октября. Трасс продолжит выполнять обязанности премьера до прихода к власти нового главы правительства.