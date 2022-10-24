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Сунак остался единственным кандидатом на пост премьера Великобритании

Ведомости

Лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, в результате чего главой Консервативной партии стал Риши Сунак, сообщил комитет партии в Twitter.

«Риши Сунак выбран лидером Консервативной партии», — говорится в сообщении. Таким образом, он остался единственным кандидатом на пост премьера Соединенного Королевства.

Ранее сегодня Мордонт отказалась от борьбы за пост премьера Великобритании. Заявление об этом она опубликовала в своем Twitter-аккаунте. Она отметила, что полностью поддерживает кандидатуру Сунака.

С новой должностью Сунака уже поздравил бывший премьер-министр страны Дэвид Кэмерон. «Мои поздравления Риши Сунаку с приходом на пост премьер-министра. Он проведет страну через эти трудные времена», — написал Кэмерон в Twitter. 

Накануне, 23 октября, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что не будет участвовать в выборах на пост главы правящей Консервативной партии и главы правительства. Так главными претендентами на пост премьер-министра страны оставались Сунак и Мордонт.

После отставки Джонсона на выборах победу одержала глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, но ее премьерство продлилось всего 45 дней, став самым краткосрочным в истории страны. Она объявила о своей отставке 20 октября. Трасс продолжит выполнять обязанности премьера до прихода к власти нового главы правительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных