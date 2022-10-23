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Sky News: Борис Джонсон отказался от участия в выборах премьер-министра

Ведомости

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет участвовать в выборах на пост главы правящей Консервативной партии и главы правительства, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление политика.

По данным издания, Джонсон получил поддержку только 59 депутатов-консерваторов, но для продолжения гонки ему было необходимо заручиться поддержкой 100 человек. Сам бывший премьер заявил, что «преодолел очень высокий барьер в 102 кандидатуры», но пришел к выводу, что «это просто неподходящее время».

Джонсон также сообщил, что его «привлекла» поддержка коллег, но, на его взгляд, управлять правительством эффективно невозможно без «единой партии в парламенте». По его словам, он провел переговоры с другими кандидатами – бывшим министром финансов Великобритании Риши Сунаком и экс-министром обороны, лидером палаты общин Пенни Мордонтом, «потому что надеялся, что мы сможем объединиться в национальных интересах», но «не смогли найти способ сделать это».

Джонсон покинул пост главы правительства Великобритании в июле, после серии скандалов и череды «протестных» увольнений 11 министров, а также нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников — заместителей министров, парламентских заместителей и личных секретарей.

На прошедших после отставки Джонсона выборах победу одержала глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, но ее премьерство продлилось всего 45 дней, став самым краткосрочным в истории страны. Она объявила о своей отставке 20 октября. Трасс продолжит выполнять обязанности премьера до проведения новых выборов.

К вечеру пятницы 21 октября Джонсон, Сунак, а также Мордонт стали главными претендентами на роль лидера Консервативной партии, говорят опросы общественного мнения.

Ранее Sky News со ссылкой на источник сообщил, что Джонсон заручился поддержкой более 100 депутатов парламента, поэтому он может быть включен в избирательные бюллетени.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных