Sky News: Борис Джонсон отказался от участия в выборах премьер-министра

Джонсон также сообщил, что его «привлекла» поддержка коллег, но, на его взгляд, управлять правительством эффективно невозможно без «единой партии в парламенте». По его словам, он провел переговоры с другими кандидатами – бывшим министром финансов Великобритании Риши Сунаком и экс-министром обороны, лидером палаты общин Пенни Мордонтом, «потому что надеялся, что мы сможем объединиться в национальных интересах», но «не смогли найти способ сделать это».