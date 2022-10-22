Борис Джонсон заручился поддержкой более 100 депутатов для участия в выборах
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заручился поддержкой более 100 депутатов парламента, поэтому он может быть включен в избирательные бюллетени и претендовать на пост нового главы правящей Консервативной партии и правительства страны, сообщает Sky News со ссылкой на источник.
После объявления премьер-министра Лиз Трасс об отставке Джонсон прервал отпуск в Доминикане. Он вылетел в Великобританию экономклассом сегодня ночью с детьми, пишет телеканал.
Один из британских министров сказал Sky News, что ожидает, что Джонсон «наберет 100 баллов». Поддержать политика в гонке за пост премьера, как отмечается, могут «даже люди, которые ушли из его правительства».
Джонсон объявил о своей отставке в июле, ей предшествовала череда «протестных» увольнений 11 министров, а также нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников — заместителей министров, парламентских заместителей и личных секретарей. Они покидали посты под лозунгом необходимости отставки Джонсона после череды резонансных скандалов.
Прошлый и наиболее резонансный скандал, которому также предшествовал ряд других в течение 2021 г., был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках на Рождество 2020 г. и в другое время, когда локдаун в Великобритании был особенно жестким. Несмотря на призывы представителей оппозиционных партий к отставке, Джонсон тогда не покинул свой пост.
Премьерство Лиз Трасс, сменившей Джонсона, продлилось всего 45 дней, став самым краткосрочным в истории Великобритании. Она объявила о своей отставке 20 октября, при этом двумя днями ранее заявляла, что уходить в отставку не намерена, несмотря на призывы со стороны депутатов правящей Консервативной партии. По данным Daily Mail, более 100 тори тогда были готовы направить письма о недоверии Трасс. Она продолжит выполнять обязанности премьера до проведения новых выборов.
К вечеру пятницы 21 октября Джонсон, а также бывший министр финансов в его кабинете Риши Сунак и экс-министр обороны и лидер палаты общин Пенни Мордонт стали главными претендентами на роль лидера Консервативной партии, который должен занять место ушедшей в отставку Трасс. Об этом говорят опросы общественного мнения, сообщал британский аналитический центр Opinium в своем Twitter.