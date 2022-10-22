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Борис Джонсон заручился поддержкой более 100 депутатов для участия в выборах

Ведомости

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заручился поддержкой более 100 депутатов парламента, поэтому он может быть включен в избирательные бюллетени и претендовать на пост нового главы правящей Консервативной партии и правительства страны, сообщает Sky News со ссылкой на источник.

После объявления премьер-министра Лиз Трасс об отставке Джонсон прервал отпуск в Доминикане. Он вылетел в Великобританию экономклассом сегодня ночью с детьми, пишет телеканал.

Один из британских министров сказал Sky News, что ожидает, что Джонсон «наберет 100 баллов». Поддержать политика в гонке за пост премьера, как отмечается, могут «даже люди, которые ушли из его правительства».

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Джонсон объявил о своей отставке в июле, ей предшествовала череда «протестных» увольнений 11 министров, а также нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников — заместителей министров, парламентских заместителей и личных секретарей. Они покидали посты под лозунгом необходимости отставки Джонсона после череды резонансных скандалов.

Прошлый и наиболее резонансный скандал, которому также предшествовал ряд других в течение 2021 г., был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках на Рождество 2020 г. и в другое время, когда локдаун в Великобритании был особенно жестким. Несмотря на призывы представителей оппозиционных партий к отставке, Джонсон тогда не покинул свой пост. 

Премьерство Лиз Трасс, сменившей Джонсона, продлилось всего 45 дней, став самым краткосрочным в истории Великобритании. Она объявила о своей отставке 20 октября, при этом двумя днями ранее заявляла, что уходить в отставку не намерена, несмотря на призывы со стороны депутатов правящей Консервативной партии. По данным Daily Mail, более 100 тори тогда были готовы направить письма о недоверии Трасс. Она продолжит выполнять обязанности премьера до проведения новых выборов.

К вечеру пятницы 21 октября Джонсон, а также бывший министр финансов в его кабинете Риши Сунак и экс-министр обороны и лидер палаты общин Пенни Мордонт стали главными претендентами на роль лидера Консервативной партии, который должен занять место ушедшей в отставку Трасс. Об этом говорят опросы общественного мнения, сообщал британский аналитический центр Opinium в своем Twitter.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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