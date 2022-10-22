Борис Джонсон заручился поддержкой более 100 депутатов для участия в выборах

Прошлый и наиболее резонансный скандал, которому также предшествовал ряд других в течение 2021 г., был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках на Рождество 2020 г. и в другое время, когда локдаун в Великобритании был особенно жестким. Несмотря на призывы представителей оппозиционных партий к отставке, Джонсон тогда не покинул свой пост.