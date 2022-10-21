Наиболее вероятными кандидатами в британские премьеры стали Сунак и Джонсон

Лидером в опросе стал Сунак — 44% британцев видят его как главу консерваторов, 31% — Джонсона, а Мордонт - 23%. При выборе между Джонсоном и Мордонт 33% отдают предпочтение экс-премьеру, а 36% — бывшему министру обороны. Но пока ни один из кандидатов не заявлял о том, что намерен побороться за лидерство в партии и претендовать на пост премьер-министра. До 14:00 24 октября кандидаты должны заручиться поддержкой не менее ста парламентариев-консерваторов. Если и Джонсон, и Сунак, и Мордонт удастся это сделать, они будут выдвинуты на голосование всех тори.