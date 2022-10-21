Наиболее вероятными кандидатами в британские премьеры стали Сунак и Джонсон

Наиболее вероятными кандидатами в британские премьеры стали Сунак и ДжонсонО своем намерении участвовать в гонке пока заявила только экс-министр обороны Мордонт
К вечеру пятницы 21 октября экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, бывший министр финансов в его кабинете Риши Сунак, а также экс-министр обороны (первая в истории Британии женщина на этом посту) и лидер палаты общин Пенни Мордонт стали главными претендентами на роль лидера Консервативной партии, который должен занять место ушедшей в отставку накануне премьер-министра Лиз Трасс. Об этом говорят опросы общественного мнения, сообщает британский аналитический центр Opinium в своем Twitter.
Лидером в опросе стал Сунак — 44% британцев видят его как главу консерваторов, 31% — Джонсона, а Мордонт - 23%. При выборе между Джонсоном и Мордонт 33% отдают предпочтение экс-премьеру, а 36% — бывшему министру обороны. Но пока ни один из кандидатов не заявлял о том, что намерен побороться за лидерство в партии и претендовать на пост премьер-министра. До 14:00 24 октября кандидаты должны заручиться поддержкой не менее ста парламентариев-консерваторов. Если и Джонсон, и Сунак, и Мордонт удастся это сделать, они будут выдвинуты на голосование всех тори.
Джонсон, ушедший в отставку в июле 2022 г. и пока не заявивший о планах вернуться, в четверг прервал отпуск на Карибах и решил срочно вернуться в Лондон. Сунак уже был одним из наиболее вероятных лидеров тори летом, но из-за скандала вокруг ухода от налогов его супруги уступил Трасс. Единственной, кто заявила о своем участии в предвыборной гонке, стала Мордонт.
«Я участвую в гонке на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра с тем, чтобы объединить нашу страну, претворить в жизнь обещания и победить на следующих всеобщих выборах», — написала Мордонт в своем Twitter вечером 21 октября.
Трасс ушла в отставку 20 октября после всего шести недель пребывания у власти. Она признала, что в сложившейся обстановке «не смогла оправдать мандат доверия, данный Консервативной партией». Трасс стала третьим британским премьером, лишившимся своего поста с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из ЕС в 2016 г. Летом 2019 г. в отставку ушла Тереза Мэй, а в июле 2022 г. об уходе с поста премьера объявил Джонсон. Трасс вступила в должность 6 сентября.
Она покинула пост премьера на фоне скандала в парламенте по поводу голосования по вопросу о разрешении бурения нефтегазовых месторождений путем гидроразрыва пласта (фрекинг; увеличивает объемы добычи углеводородов, но считается экологически опасным способом разработки недр). Тогда, по сообщениям ряда парламентариев, депутатов-тори принуждали к голосованию по отмене моратория на этот способ добычи газа. Фоном для ухода Трасс стала и ее неудачная финансовая политика на фоне экономического и энергетического кризиса в стране.
Обсуждение возможной отставки Трасс в Консервативной партии началось после провала ее плана экономических реформ, основанного на предвыборных обещаниях. В него вошли такие меры, как отказ от повышения корпоративного налога (аналога налога на прибыль) и сохранение его на уровне 19%, снижение с 45 до 40% налога на доходы сверхбогатых (имеющих доходы более 150 000 фунтов год), понижение НДФЛ с 20 до 19% с апреля 2023 г., а также субсидии на оплату счетов за электричество домохозяйствам.
Если бы все названные реформы осуществились, это привело бы к дефициту бюджета объемом в 45 млрд фунтов ($50,4 млрд), что соответствует 2% годового ВВП Британии. После объявления о реформах фунт рухнул до исторического минимума (1,0348 к доллару 26 сентября). В начале октября Трасс отказалась от скидки по налогам для сверхбогатых, что привело к временному укреплению фунта. А 15 октября премьер-министр признала, что ее финансовый план имел неприятные последствия.
Фактор парламентских выборов 2024 г. и низкие рейтинги тори (согласно последнему опросу YouGov от 13 октября за тори готовы отдать голоса лишь 23% респондентов, в то время как за лейбористов — 51%) важен в плане того, кто поведет консерваторов, и понятно, что Трасс была промежуточным звеном, у которой не получилось выполнить задачу, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Сергей Шенин. По его мнению, сейчас основные кандидаты на лидерство у тори — Сунак и Джонсон.
Но, отмечает эксперт, у Джонсона проблемы с парламентской фракцией консерваторов, а у Сунака — с низовыми активистами партии. Именно фракция сместила Джонсона в июле, он в ней менее популярен, чем Сунак, напоминает Шеин. Джонсон же популярен среди низовых партийных активистов — «протэтчеристских», антиевропейских и антимиграционных, и иногда бывает,что они позволяют выиграть наиболее правому кандидату, рассуждает эксперт. Сунак для активистов – «белая ворона», он не такой сторонник сокращения налогов, как Лиз Трасс, есть у них и вопросы к его происхождению (его родители – индусы, иммигрировавшие в Британию из Восточной Африки. – «Ведомости»), отмечает Шеин.
Обе кандидатуры в итоге не являются синтезирующими для парламентской фракции и низовых структур, считает Шеин. Мордонт может стать в такой ситуации неочевидности предпочтений компромиссной кандидатурой, полагает эксперт, но о ее перспективах говорить сейчас крайне сложно.