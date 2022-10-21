Лидер британской палаты общин заявила об участии в борьбе за пост премьера

«Я участвую в гонке на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра с тем, чтобы объединить нашу страну, претворить в жизнь обещания и победить на следующих всеобщих выборах», - написала она. Это первый политик, который объявил о своем участии в борьбе за пост после отставки Трасс.