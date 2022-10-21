Лидер британской палаты общин заявила об участии в борьбе за пост премьера
Лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт объявила о своем участии в борьбе за пост премьер-министра Великобритании после отставки Лиз Трасс. Об этом она написала в своем Twitter.
«Я участвую в гонке на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра с тем, чтобы объединить нашу страну, претворить в жизнь обещания и победить на следующих всеобщих выборах», - написала она. Это первый политик, который объявил о своем участии в борьбе за пост после отставки Трасс.
20 октября Трасс объявила, что покидает пост премьера Великобритании. «Я признаю, что, учитывая сложившуюся ситуацию, я не могу выполнить мандат, на основании которого я была избрана членами Консервативной партии», — заявила она. Трасс вошла в историю как премьер с самым коротким сроком пребывания на посту — 45 дней.
Комментируя ее отставку, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это «внутреннее дело Великобритании». «Мы вмешиваться в чужие дела, в отличие от других стран, обыкновения не имеем», — отметил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь отметила, что Трасс запомнится каской на танке, катастрофической безграмотностью и похоронами королевы сразу после аудиенции.
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