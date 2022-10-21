Газета
Политика

Лидер британской палаты общин заявила об участии в борьбе за пост премьера

Ведомости

Лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт объявила о своем участии в борьбе за пост премьер-министра Великобритании после отставки Лиз Трасс. Об этом она написала в своем Twitter.

«Я участвую в гонке на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра с тем, чтобы объединить нашу страну, претворить в жизнь обещания и победить на следующих всеобщих выборах», - написала она. Это первый политик, который объявил о своем участии в борьбе за пост после отставки Трасс.

20 октября Трасс объявила, что покидает пост премьера Великобритании. «Я признаю, что, учитывая сложившуюся ситуацию, я не могу выполнить мандат, на основании которого я была избрана членами Консервативной партии», — заявила она. Трасс вошла в историю как премьер с самым коротким сроком пребывания на посту — 45 дней.

Комментируя ее отставку, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это «внутреннее дело Великобритании». «Мы вмешиваться в чужие дела, в отличие от других стран, обыкновения не имеем», — отметил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь отметила, что Трасс запомнится каской на танке, катастрофической безграмотностью и похоронами королевы сразу после аудиенции.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Песков назвал уход Трасс в отставку «внутренним делом Великобритании»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных