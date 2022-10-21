Песков назвал уход Трасс в отставку «внутренним делом Великобритании»
Решение премьер-министра Великобритании уйти в отставку является «внутренним делом» Соединенного Королевства, об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это не наше дело, это внутреннее дело Великобритании. Мы вмешиваться в чужие дела, в отличие от других стран, обыкновения не имеем. Ожидать какого-то прозрения или политической мудрости от кого бы то ни было в странах коллективного Запада, в том числе и Великобритании, не приходится. Тем более Великобритании, где, собственно, главы исполнительной власти люди не выбирают, он появляется в результате каких-то партийных перетрясок. Но опять же, это внутреннее дело Великобритании», — сказал Песков.
20 октября Трасс объявила, что покидает пост премьера Великобритании. «Я признаю, что, учитывая сложившуюся ситуацию, я не могу выполнить мандат, на основании которого я был избрана членами Консервативной партии», — заявила она.
Трасс вошла в историю как премьер с самым коротким сроком пребывания на посту — 45 дней. Она была избрана на эту должность 6 сентября. По информации газеты Times, новым кандидатом на кресло премьер-министра Великобритании может стать Борис Джонсон, который объявил об уходе с этого поста в июле 2022 г.
Поводом для отставки Трасс стал поднятый правительством в сентябре вопрос об отмене моратория на добычу сланцевого газа в Северном море с помощью гидроразрыва пласта (фрекинга) и выдаче около 100 лицензий на это. Этот метод считают неэкологичным. Необходимость фрекинга мотивировалась энергетическим кризисом. 19 октября лейбористы в парламенте предложили сохранить мораторий, но их резолюция не прошла.
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