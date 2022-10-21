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Песков назвал уход Трасс в отставку «внутренним делом Великобритании»

Ведомости

Решение премьер-министра Великобритании уйти в отставку является «внутренним делом» Соединенного Королевства, об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это не наше дело, это внутреннее дело Великобритании. Мы вмешиваться в чужие дела, в отличие от других стран, обыкновения не имеем. Ожидать какого-то прозрения или политической мудрости от кого бы то ни было в странах коллективного Запада, в том числе и Великобритании, не приходится. Тем более Великобритании, где, собственно, главы исполнительной власти люди не выбирают, он появляется в результате каких-то партийных перетрясок. Но опять же, это внутреннее дело Великобритании», — сказал Песков.

20 октября Трасс объявила, что покидает пост премьера Великобритании. «Я признаю, что, учитывая сложившуюся ситуацию, я не могу выполнить мандат, на основании которого я был избрана членами Консервативной партии», — заявила она.

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Трасс вошла в историю как премьер с самым коротким сроком пребывания на посту — 45 дней. Она была избрана на эту должность 6 сентября. По информации газеты Times, новым кандидатом на кресло премьер-министра Великобритании может стать Борис Джонсон, который объявил об уходе с этого поста в июле 2022 г.

Поводом для отставки Трасс стал поднятый правительством в сентябре вопрос об отмене моратория на добычу сланцевого газа в Северном море с помощью гидроразрыва пласта (фрекинга) и выдаче около 100 лицензий на это. Этот метод считают неэкологичным. Необходимость фрекинга мотивировалась энергетическим кризисом. 19 октября лейбористы в парламенте предложили сохранить мораторий, но их резолюция не прошла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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