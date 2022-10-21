Маск назвал хорошим троллингом твит Медведева о Трасс
Американский миллиардер Илон Маск назвал «хорошим троллингом» твит замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в котором тот попрощался с подавшей в отставку премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.
В своем твите Медведев также поздравил с победой салат латук, поддержав шутку британцев, которые предложили делать ставки, кто продержится дольше: Трасс на посту премьера Соединенного Королевства или салат латук в свежем состоянии.
«Весьма хороший троллинг, если честно», – прокомментировал его твитт Маск. «Кстати говоря, как идут дела в Бахмуте?» — добавил американский бизнесмен.
20 октября Трасс объявила, что покидает пост премьера Великобритании. «Я признаю, что, учитывая сложившуюся ситуацию, я не могу выполнить мандат, на основании которого я был избрана членами Консервативной партии», — заявила она.
BBC отметила, что Трасс вошла в историю как премьер с самым коротким сроком пребывания на посту — 45 дней. Она стала третьим британским премьером, лишившимся своего поста с тех пор, как Великобритания проголосовала в 2016 г. за выход из Европейского союза. Летом 2019 г. в отставку ушла Тереза Мэй, а в июле 2022 г. об уходе с поста премьера объявил Борис Джонсон.
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