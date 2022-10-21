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Маск назвал хорошим троллингом твит Медведева о Трасс

Ведомости

Американский миллиардер Илон Маск назвал «хорошим троллингом» твит замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в котором тот попрощался с подавшей в отставку премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

В своем твите Медведев также поздравил с победой салат латук, поддержав шутку британцев, которые предложили делать ставки, кто продержится дольше: Трасс на посту премьера Соединенного Королевства или салат латук в свежем состоянии.

«Весьма хороший троллинг, если честно», – прокомментировал его твитт Маск. «Кстати говоря, как идут дела в Бахмуте?» — добавил американский бизнесмен.

20 октября Трасс объявила, что покидает пост премьера Великобритании. «Я признаю, что, учитывая сложившуюся ситуацию, я не могу выполнить мандат, на основании которого я был избрана членами Консервативной партии», — заявила она.

BBC отметила, что Трасс вошла в историю как премьер с самым коротким сроком пребывания на посту — 45 дней. Она стала третьим британским премьером, лишившимся своего поста с тех пор, как Великобритания проголосовала в 2016 г. за выход из Европейского союза. Летом 2019 г. в отставку ушла Тереза Мэй, а в июле 2022 г. об уходе с поста премьера объявил Борис Джонсон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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