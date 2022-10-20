Премьерство Лиз Трасс стало самым краткосрочным в истории Великобритании

Как сообщил Sky News, 20 октября депутат от Лейбористской партии Крис Брайант заявил, что ряд депутатов Консервативной партии заставляли однопартийцев голосовать за разрешение фрекинга. По словам Брайанта, физическому воздействию подвергся тори Александр Стаффорд (его толкали соседи). Брайант утверждает, что члены кабмина «кричали» на колеблющихся депутатов, а один из парламентариев был даже выведен из зала приставами. О физическом воздействии одних тори на других сообщали и другие депутаты-лейбористы.