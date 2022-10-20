Times: Борис Джонсон может побороться за пост премьера Великобритании
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон может принять участие в борьбе за пост главы британского правительства после отставки Лиз Трасс, выяснил политический обозреватель The Times Стивен Суинфорд.
По данным газеты, с таким советом к нему обратились сразу несколько депутатов-консерваторов.
«Пока он советуется с доверенными лицами, но, как говорят, считает, что это вопрос национальных интересов», – написал он в Twitter.
Джонсон объявил о своей отставке в июле, ей предшествовала череда «протестных» увольнений 11 министров, а также нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников — заместителей министров, парламентских заместителей и личных секретарей. Они покидали посты под лозунгом необходимости отставки Джонсона после череды резонансных скандалов.
Прошлый и наиболее резонансный скандал, которому также предшествовал ряд других в течение 2021 г., был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках на Рождество 2020 г. и в другое время, когда локдаун в Великобритании был особенно жестким. Несмотря на призывы представителей оппозиционных партий к отставке, Джонсон тогда не покинул свой пост.
Премьерство Лиз Трасс, сменившей Джонсона, продлилось всего 45 дней, став самым краткосрочным в истории Великобритании. Сегодня она объявила о своей отставке при том, что всего два дня назад, 18 октября, заявляла, что уходить в отставку не намерена, несмотря на призывы со стороны депутатов правящей Консервативной партии. По данным Daily Mail, более 100 тори тогда были готовы направить письма о недоверии Трасс. Она продолжит выполнять обязанности премьера до проведения новых выборов.
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