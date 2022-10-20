Захарова: Трасс запомнится катастрофической безграмотностью
Лиз Трасс, объявившая о своем уходе с поста премьер-министра Великобритании, запомнится катастрофической безграмотностью, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Такого позора (премьера) Британия еще не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс», — отметила Захарова.
Трасс ранее сегодня объявила, что уходит в отставку, несмотря на свои заявления двухдневной давности о нежелании покидать пост. В своем выступлении перед репортерами на Даунинг-стрит, 10 она заявила, что пришла к власти в период «большой экономической и международной нестабильности» и не может оставаться на посту премьера и лидера Консервативной партии.
Трасс стала третьим британским премьером, лишившимся своего поста с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза в 2016 г. Летом 2019 г. в отставку ушла Тереза Мэй, а в июле 2022 г. об уходе с поста премьера объявил Борис Джонсон, Трасс вступила в должность 6 сентября. Как отмечает BBC, Трасс войдет в историю как премьер с самым коротким сроком пребывания на посту. Она продолжит выполнять обязанности премьера до проведения новых выборов.
Верхушка Консервативной партии Великобритании начала обсуждение возможной отставки Трасс после провала ее плана экономических реформ, основанного на предвыборных обещаниях.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.