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Премьер Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе в отставку

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку, передает BBC.

В своем выступлении перед репортерами на Даунинг-стрит 10 она заявила, что пришла к власти в период «большой экономической и международной нестабильности» и не может оставаться на своем посту.

«Я признаю, что, учитывая сложившуюся ситуацию, я не могу выполнить мандат, на основании которого я был избрана членами Консервативной партии. Поэтому я поговорила с Его Величеством королем, чтобы уведомить его о том, что я ухожу с поста лидера Консервативной партии», – сказала она.

Трасс стала третьим британским премьером, лишившимся своего поста с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза в 2016 г. Летом 2019 г. в отставку ушла Тереза Мэй, а в июле 2022 г. об уходе с поста премьера объявил Борис Джонсон, Трасс вступила в должность 6 сентября. Как отмечает BBC, Трасс войдет в историю как премьер с самым коротким сроком пребывания на посту.

Всего два дня назад, 18 октября, Трасс заявляла, что не будет уходить в отставку, несмотря на призывы со стороны депутатов правящей Консервативной партии. Как отмечал тогда Daily Mail, более 100 членов парламента, принадлежащих к правящей Консервативной партии, готовы направить письма о недоверии Трасс Грэму Брэди, главе комитета Консервативной партии.

Верхушка Консервативной партии Великобритании начала обсуждение возможной отставки Трасс после провала ее плана экономических реформ, основанного на предвыборных обещаниях. В него вошли такие меры, как отказ от повышения корпоративного налога (аналога налога на прибыль) и сохранение его на уровне 19%, снижение с 45 до 40% налога на доходы сверхбогатых (имеющих доходы более 150 000 фунтов год), а также понижение НДФЛ с 20 до 19% с апреля 2023 г.

Итогом таких реформ стал бы дефицит бюджета объемом в 45 млрд фунтов стерлингов ($50,4 млрд), что соответствует 2% годового ВВП страны. После объявления о реформах фунт стерлингов рухнул до исторического минимума (1,0348 к доллару 26 сентября). 15 октября Трасс признала, что ее финансовый план имел неприятные последствия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных