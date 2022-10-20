Премьер Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе в отставку
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку, передает BBC.
В своем выступлении перед репортерами на Даунинг-стрит 10 она заявила, что пришла к власти в период «большой экономической и международной нестабильности» и не может оставаться на своем посту.
«Я признаю, что, учитывая сложившуюся ситуацию, я не могу выполнить мандат, на основании которого я был избрана членами Консервативной партии. Поэтому я поговорила с Его Величеством королем, чтобы уведомить его о том, что я ухожу с поста лидера Консервативной партии», – сказала она.
Трасс стала третьим британским премьером, лишившимся своего поста с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза в 2016 г. Летом 2019 г. в отставку ушла Тереза Мэй, а в июле 2022 г. об уходе с поста премьера объявил Борис Джонсон, Трасс вступила в должность 6 сентября. Как отмечает BBC, Трасс войдет в историю как премьер с самым коротким сроком пребывания на посту.
Всего два дня назад, 18 октября, Трасс заявляла, что не будет уходить в отставку, несмотря на призывы со стороны депутатов правящей Консервативной партии. Как отмечал тогда Daily Mail, более 100 членов парламента, принадлежащих к правящей Консервативной партии, готовы направить письма о недоверии Трасс Грэму Брэди, главе комитета Консервативной партии.
Верхушка Консервативной партии Великобритании начала обсуждение возможной отставки Трасс после провала ее плана экономических реформ, основанного на предвыборных обещаниях. В него вошли такие меры, как отказ от повышения корпоративного налога (аналога налога на прибыль) и сохранение его на уровне 19%, снижение с 45 до 40% налога на доходы сверхбогатых (имеющих доходы более 150 000 фунтов год), а также понижение НДФЛ с 20 до 19% с апреля 2023 г.
Итогом таких реформ стал бы дефицит бюджета объемом в 45 млрд фунтов стерлингов ($50,4 млрд), что соответствует 2% годового ВВП страны. После объявления о реформах фунт стерлингов рухнул до исторического минимума (1,0348 к доллару 26 сентября). 15 октября Трасс признала, что ее финансовый план имел неприятные последствия.
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