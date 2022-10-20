Премьер Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе в отставку

Верхушка Консервативной партии Великобритании начала обсуждение возможной отставки Трасс после провала ее плана экономических реформ, основанного на предвыборных обещаниях. В него вошли такие меры, как отказ от повышения корпоративного налога (аналога налога на прибыль) и сохранение его на уровне 19%, снижение с 45 до 40% налога на доходы сверхбогатых (имеющих доходы более 150 000 фунтов год), а также понижение НДФЛ с 20 до 19% с апреля 2023 г.