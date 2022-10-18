Премьер-министр Британии Трасс заявила, что не намерена покидать свой пост
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что не будет уходить в отставку, несмотря на призывы со стороны депутатов правящей Консервативной партии. Об этом она заявила в интервью телеканалу BBC.
«Я остаюсь, потому что меня выбрали работать на благо этой страны, и это то, что я намерена делать. Я буду во главе Консервативной партии на следующих всеобщих выборах... Мы сейчас переживаем очень трудные времена и просто не можем тратить время на разговоры о Консервативной партии вместо того, чтобы делать то, что мы должны. Это мое послание коллегам», — заявила Трасс в интервью телеканалу «Би-би-си».
Более 100 членов парламента, принадлежащих к правящей Консервативной партии, готовы направить письма о недоверии Трасс Грэму Брэди, главе комитета Консервативной партии, сообщает Daily Mail. Великобритания, охваченная политическим кризисом, потеряла трех премьер-министров с тех пор, как проголосовала за выход из Европейского союза в 2016 г.
В интервью ВВС Трасс сказала, что по-прежнему привержена идее ускорения экономического роста Великобритании, но признала, что теперь на это потребуется больше времени.
«Я по-прежнему привержена своему видению, но нам придется реализовывать его по-другому», — сказала она.
Трасс сказала, что она берет на себя ответственность за то, что зашла «слишком далеко и слишком быстро», и что она хочет «извиниться за ошибки, которые были сделаны». Она добавила, что по-прежнему привержена идее «низких налогов, высокого роста экономики», но сохранение экономической стабильности является «приоритетом».
Верхушка Консервативной партии Великобритании начала обсуждение возможной отставки Трасс после провала ее плана экономических реформ, основанного на предвыборных обещаниях. В него вошли такие меры, как отказ от повышения корпоративного налога (аналога налога на прибыль) и сохранение его на уровне 19%, снижение с 45 до 40% налога на доходы сверхбогатых (имеющих доходы более 150 000 фунтов год), а также понижение НДФЛ с 20 до 19% с апреля 2023 г.
Итогом таких реформ стал бы дефицит бюджета объемом в 45 млрд фунтов стерлингов ($50,4 млрд), что соответствует 2% годового ВВП страны. После объявления о реформах фунт стерлингов рухнул до исторического минимума (1,0348 к доллару 26 сентября). 15 октября Трасс признала, что ее финансовый план имел неприятные последствия.
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