Премьер-министр Британии Трасс заявила, что не намерена покидать свой пост

«Я остаюсь, потому что меня выбрали работать на благо этой страны, и это то, что я намерена делать. Я буду во главе Консервативной партии на следующих всеобщих выборах... Мы сейчас переживаем очень трудные времена и просто не можем тратить время на разговоры о Консервативной партии вместо того, чтобы делать то, что мы должны. Это мое послание коллегам», — заявила Трасс в интервью телеканалу «Би-би-си».