В трех московских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

В ночь на 21 октября Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропортах Костромы («Сокеркино») и Ярославля («Туношна»). Аэропорт Нижнего Новгорода («Чкалов») и московские «Внуково» и «Шереметьево» принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений.