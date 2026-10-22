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В трех московских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

Сергей Пахомов

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом Росавиация сообщила в своем Telegram-канале.

Как уточнило ведомство, ограничения были приняты для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 21 октября Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропортах Костромы («Сокеркино») и Ярославля («Туношна»). Аэропорт Нижнего Новгорода («Чкалов») и московские «Внуково» и «Шереметьево» принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений.

Тогда российские средства ПВО уничтожили 373 украинских беспилотника за ночь. В результате БПЛА были сбиты над Московским регионом, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Вечером 20 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении трех беспилотников на подлете к Москве.

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