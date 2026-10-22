После выборов в Госдуму оценят руководство более половины избиркомов

Согласно ст. 23 закона об основных гарантиях избирательных прав, половина членов избиркома назначается главой субъекта, половина – законодательным собранием. Они должны назначить не менее половины от числа кандидатов, предложенных партиями. Также губернатор и региональный парламент должны назначить не менее одного члена по предложению ЦИК. Новый состав формируется на пять лет, численность комиссии – от 10 до 14 человек.