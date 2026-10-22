После выборов в Госдуму оценят руководство более половины избиркомов

После выборов в Госдуму оценят руководство более половины избиркомовВ 2026 году истекают полномочия комиссий в 55 субъектах
К концу 2026 г. истекут полномочия избирательных комиссий 55 субъектов, и Центризбирком (ЦИК) начал обновлять их составы, предлагая губернаторам и заксобраниям свои кандидатуры. Комиссия делегирует в них по два человека. «Представляете, какой масштаб, да? 55 комиссий», – обратилась к членам ЦИК 21 октября Элла Памфилова.
Уже в 49 регионах главы и парламенты начали процесс формирования новых составов избиркомов, уточнила она. ЦИК предложила своих кандидатов для восьми субъектов: Марий Эл и Хакасия, Пермский край, Липецкая, Орловская, Пензенская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ. Предлагаемые кандидатуры, за исключением секретаря липецкого облизбиркома, уже выдвигались в составы комиссий пять лет назад, отметила Памфилова.
Согласно ст. 23 закона об основных гарантиях избирательных прав, половина членов избиркома назначается главой субъекта, половина – законодательным собранием. Они должны назначить не менее половины от числа кандидатов, предложенных партиями. Также губернатор и региональный парламент должны назначить не менее одного члена по предложению ЦИК. Новый состав формируется на пять лет, численность комиссии – от 10 до 14 человек.
Кандидаты от ЦИК – это в первую очередь главы комиссий, уточнила Памфилова. Она отметила, что предложенные ими члены комиссий правильно выстраивают взаимоотношения, но при этом не сливаются ни с одной ветвью власти.
Большие выборы
Например, в Марий Эл ЦИК предложила кандидатуры действующего председателя комиссии Ирины Татариновой (работает в избирательной системе с 2016 г.) и секретаря Ольги Крюковой (работает в системе с 2001 г.). В Хакасии на новый срок предложены председатель комиссии Александр Чуманин (работает в избирательной системе с 1999 г.) и секретарь Ольга Карамчакова (работает в системе с 2004 г.).
Избиркомы субъектов играют важнейшую роль в организации региональных выборов, констатирует электоральный эксперт Аркадий Любарев. По его мнению, ЦИК делегирует в них людей, согласованных с властями.
Процесс обновления составов региональных избиркомов важен, ведь они принимают конкретные решения на выборах, в том числе о регистрации кандидатов, говорит электоральный юрист Гарегин Митин.
Кроме того, в полномочия региональных избиркомов входят, например, контроль за соблюдением избирательных прав граждан, рассмотрение жалоб на решения территориальных комиссий, оказание правовой, методический и организационно-технической помощи нижестоящим комиссиям и др.
Для «Единой России» (ЕР) важно, чтобы члены избиркомов от партии могли обеспечить четкую реализацию функций комиссий даже при новых вызовах – с информированием и упреждением рисков и провокаций, сообщил «Ведомостям» сенатор Сергей Перминов (ЕР). «Кандидатуры от ЕР – это пул профессионалов, подходящих к миссии честно и принципиально», – заявил он.
КПРФ делегирует в составы комиссий в первую очередь принципиальных людей, имеющих юридическое образование и желательно опыт работы в избирательной системе, сказал «Ведомостям» депутат Госдумы, глава юридической службы партии Георгий Камнев. Сложностей с назначением в региональные комиссии у коммунистов нет, хотя случаются проблемы с прохождением в нижестоящие избиркомы, отметил он.
«Справедливая Россия» (СР) пока ведет работу по подбору кандидатов в избиркомы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе. «СР выдвинет своих представителей во все избирательные комиссии, составы которых будут обновляться. Большинство кандидатов имеет большой опыт работы», – сказали там.
В партии «Новые люди» процессом формирования новых составов избиркомов довольны, сказал «Ведомостям» руководитель исполкома Айрат Ахметзянов. «Практически во всех регионах мы не встречаем сопротивления по предложенным кандидатурам», – сообщил он.-