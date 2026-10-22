WP: Пентагон намерен создать шпионскую сеть для противостояния Китаю
Пентагон намерен создать программу «глубоко законспирированного шпионажа» для ведения экономической войны против Китая и других конкурентов США. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на шесть источников.
Речь идет о новой шпионской программе следующего поколения. В ее рамках американские оперативники будут работать под прикрытием в качестве бизнесменов или других сотрудников частного сектора, не афишируя свою связь с правительством США. По словам собеседников газеты, шпионскую программу «неофициальных офицеров прикрытия» курирует ветеран ЦРУ Том Ракузан, ныне старший советник замминистра обороны Стива Файнберга. К работе над инициативой привлечены эксперты из силовых ведомств Пентагона и управления заместителя министра обороны по разведке и безопасности, а также отставные сотрудники ЦРУ. Программа находится на стадии планирования и еще не запущена.
В начале октября директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил «Ведомостям», что в отношениях США и Китая наступила «ограниченная разрядка». По словам Кашина, американская сторона считает, что эта разрядка продлится месяцы. В Пекине уверены, что время работает на Китай, поэтому руководство КНР надеется, что частичная деэскалация продлится годы: любое решительное столкновение с США китайцам лучше оттянуть. По мнению Кашина, в целом развитие двусторонних отношений идет «непросто и тяжело» и даже внешне грандиозный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США обернулся только экономическим перемирием сроком всего на два месяца.