WP: Пентагон намерен создать шпионскую сеть для противостояния Китаю

Речь идет о новой шпионской программе следующего поколения. В ее рамках американские оперативники будут работать под прикрытием в качестве бизнесменов или других сотрудников частного сектора, не афишируя свою связь с правительством США. По словам собеседников газеты, шпионскую программу «неофициальных офицеров прикрытия» курирует ветеран ЦРУ Том Ракузан, ныне старший советник замминистра обороны Стива Файнберга. К работе над инициативой привлечены эксперты из силовых ведомств Пентагона и управления заместителя министра обороны по разведке и безопасности, а также отставные сотрудники ЦРУ. Программа находится на стадии планирования и еще не запущена.