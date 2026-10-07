Как эксперты оценивают будущее отношений между США и Китаем

Как эксперты оценивают будущее отношений между США и КитаемОни сводятся к «ограниченной разрядке» и «затишью перед бурей»
В отношениях США и Китая наступила «ограниченная разрядка», заявил «Ведомостям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин. Вопросу о международном положении КНР был посвящен круглый стол на конференции, приуроченной к 20-летию ЦКЕМИ. По словам Кашина, американская сторона считает, что эта разрядка продлится месяцы. В то время как в Пекине уверены, что время работает на Китай, поэтому руководство КНР надеется, что частичная деэскалация продлится годы: любое решительное столкновение с США китайцам лучше оттянуть. По словам Кашина, в целом развитие двусторонних отношений идет «непросто и тяжело» и даже внешне грандиозный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США обернулся только экономическим перемирием сроком всего на два месяца.
Главный же фактор, влияющий на отношения Пекина с Вашингтоном, – мощная гонка вооружений, которая только нарастает, считает Кашин. Это заметно в том числе и по взрывному росту строительства атомных подводных лодок (АПЛ) в Китае. Это говорит о переходе противостояния в фазу противоречий, бывших во время холодной войны между СССР и США, так как строительство АПЛ – это самая затратная сфера, отмечает Кашин. Кроме того, китайцы и американцы предпринимают агрессивные попытки потеснить друг друга в разных секторах мировой экономики. «Используются политические инструменты: приходят американцы в ту или иную страну и убеждают ее не пускать китайцев, например, в сферу сотовой связи 5G», – пояснил эксперт.
Другой участник мероприятия ЦКЕМИ – главный научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН Яна Лексютина считает, что сейчас в китайско-американских отношениях установилось «затишье перед бурей». Причина этого затишья и некоей стабилизации в торговой войне состоит в том, что у КНР есть сильный рычаг давления на США – экспортный контроль над редкоземельными металлами. «Преодолеть сейчас эту проблему американцы не могут, в связи с этим они временно не оказывают давления на Китай. Но как только американцы поймут, что китайский экспортный контроль для них не важен, можно ожидать нагнетания обстановки», – подчеркнула Лексютина. Она также считает, что Китай пытается усилить внутренний спрос (внутреннюю циркуляцию товаров, как это называется в китайских документах), при этом Пекин зависит от импорта углеводородов и продовольствия. Кроме того, КНР намерена защищать свои цепочки добавленной стоимости в условиях, когда США и страны Европы принимают ограничительные меры и затрудняют импорт технологий в Китай. В результате, продолжила Лексютина, китайскую политику следует оценивать в категориях диверсификации и адаптации. Пекин пытается опираться на собственные силы, наращивать свои стратегические запасы и, по выражению Си, «крепко держать чашу с энергетическим рисом».
Как заметил принимавший участие в круглом столе старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Иван Зуенко, сейчас внешняя среда стала гораздо более агрессивной к Китаю. Пекин в целом лишился конкурентного преимущества легкого доступа к рынкам и потерял преимущество страны с дешевой рабочей силой из-за демографических вызовов, справиться с которыми, несмотря на все стимулирующие меры китайских властей, пока не получается. Качественного сдвига в экономическом развитии КНР пока не наблюдается, экономика фактически «топчется на месте». В политике же произошли определенные процессы централизации власти, но они остались персонифицированными в фигуре самого Си, что приносит свои риски. На все эти проблемы у китайского руководства один ответ – развитие технологий, подчеркнул Зуенко. По мнению китайцев, вопрос развития технологий – это вопрос выживания их государства. Но такой подход, в свою очередь, ведет к противостоянию с США в сфере искусственного интеллекта, что опасно уже чисто с общечеловеческой точки зрения, сказал Зуенко. Китай ожидает открытия качественно новой технологии, которая изменила бы всю научно-техническую парадигму, говорит эксперт. При этом в китайских действиях можно заметить и желание «вернуться в счастливый 2017 год (до начал торговых войн с США в первый срок президента Дональда Трампа. – «Ведомости») и там остаться», резюмировал Зуенко.