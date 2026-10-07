Как эксперты оценивают будущее отношений между США и Китаем

Как заметил принимавший участие в круглом столе старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Иван Зуенко, сейчас внешняя среда стала гораздо более агрессивной к Китаю. Пекин в целом лишился конкурентного преимущества легкого доступа к рынкам и потерял преимущество страны с дешевой рабочей силой из-за демографических вызовов, справиться с которыми, несмотря на все стимулирующие меры китайских властей, пока не получается. Качественного сдвига в экономическом развитии КНР пока не наблюдается, экономика фактически «топчется на месте». В политике же произошли определенные процессы централизации власти, но они остались персонифицированными в фигуре самого Си, что приносит свои риски. На все эти проблемы у китайского руководства один ответ – развитие технологий, подчеркнул Зуенко. По мнению китайцев, вопрос развития технологий – это вопрос выживания их государства. Но такой подход, в свою очередь, ведет к противостоянию с США в сфере искусственного интеллекта, что опасно уже чисто с общечеловеческой точки зрения, сказал Зуенко. Китай ожидает открытия качественно новой технологии, которая изменила бы всю научно-техническую парадигму, говорит эксперт. При этом в китайских действиях можно заметить и желание «вернуться в счастливый 2017 год (до начал торговых войн с США в первый срок президента Дональда Трампа. – «Ведомости») и там остаться», резюмировал Зуенко.