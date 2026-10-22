Мэр Сосновки сообщил о последней выполненной вместе с командой работе
Мэр Сосновки Кировской области Никита Горелов сообщил о завершении последней работы, выполненной вместе с его командой. Речь идет об установке освещения в тупике улицы Некрасова, где ранее не было уличных фонарей, написал он в своем Telegram-канале.
«Теперь передвижение здесь в темное время суток стало безопасным. Это последняя работа, выполненная с моей командой», – сообщил Горелов.
По словам Горелова, на участке установили современные энергоэффективные светильники. Он уточнил, что освещение проверили и сейчас оно работает в штатном режиме.
21 октября Горелов заявил о «диверсионной деятельности» сообщества «ВКонтакте» «Zа Правду-Сосновка», которое, по его словам, на протяжении двух лет занимается дискредитацией деятельности главы города.
Горелов – участник спецоперации. В октябре 2024 г. городская дума избрала его главой Сосновского городского поселения. После вступления в должность он обвинял предыдущее руководство города в коррупции и отмывании денежных средств при строительстве домов. По оценке Горелова, ущерб государству мог составить «сотни миллионов» рублей.
20 декабря 2023 г. Горелов заявлял, что «в разработке» находятся материалы, которые, по его словам, могут стать основанием для возбуждения нескольких уголовных дел. Он также утверждал, что часть документов была передана судебным приставам и Следственному комитету.
Позднее Горелов обнародовал в СМИ документ, согласно которому ему предписывалось 23 декабря убыть в распоряжение местной воинской части для повторного прохождения военной службы в ДНР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что Кремлю неизвестно о ситуации вокруг Горелова, и пообещал ею «поинтересоваться».