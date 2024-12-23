В Кремле не знают о ситуации с участником спецоперации и мэром Сосновки

Горелов стал мэром Сосновки в конце октября этого года. После вступления в должность он стал обвинять предыдущее руководство города в коррупции и отмывании денежных средств на строительстве домов в городе. По его заявлению, ущерб, нанесенный государству, оценивается в «сотни миллионов рублей».