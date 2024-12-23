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В Кремле не знают о ситуации с участником спецоперации и мэром Сосновки

Ведомости

Кремлю неизвестно о ситуации вокруг мэра Сосновки Кировской области, участника спецоперации Никиты Горелова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Горелов и его соратники утверждают, что его якобы хотят снять с должности и вновь отправить в зону боевых действий из-за разоблачения коррупции в Кировской области.

«Я, к сожалению, вообще не в курсе этой ситуации. Мне здесь нечего сказать. Я просто не располагаю информацией. Обязательно поинтересуемся», – сказал он.

Горелов стал мэром Сосновки в конце октября этого года. После вступления в должность он стал обвинять предыдущее руководство города в коррупции и отмывании денежных средств на строительстве домов в городе. По его заявлению, ущерб, нанесенный государству, оценивается в «сотни миллионов рублей».

20 декабря он заявил, что «в разработке» якобы находятся материалы «на несколько уголовных дел» и бывшее руководство «не успело уничтожить всю информацию». По его словам, часть материалов была передана судебным приставам и Следственному комитету (СК).

Позже Горелов обнародовал в СМИ документ, в котором его обязали 23 декабря убыть в распоряжение местной воинской части для повторного прохождения военной службы в ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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