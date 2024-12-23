В Кремле не знают о ситуации с участником спецоперации и мэром Сосновки
Кремлю неизвестно о ситуации вокруг мэра Сосновки Кировской области, участника спецоперации Никиты Горелова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Горелов и его соратники утверждают, что его якобы хотят снять с должности и вновь отправить в зону боевых действий из-за разоблачения коррупции в Кировской области.
«Я, к сожалению, вообще не в курсе этой ситуации. Мне здесь нечего сказать. Я просто не располагаю информацией. Обязательно поинтересуемся», – сказал он.
Горелов стал мэром Сосновки в конце октября этого года. После вступления в должность он стал обвинять предыдущее руководство города в коррупции и отмывании денежных средств на строительстве домов в городе. По его заявлению, ущерб, нанесенный государству, оценивается в «сотни миллионов рублей».
20 декабря он заявил, что «в разработке» якобы находятся материалы «на несколько уголовных дел» и бывшее руководство «не успело уничтожить всю информацию». По его словам, часть материалов была передана судебным приставам и Следственному комитету (СК).
Позже Горелов обнародовал в СМИ документ, в котором его обязали 23 декабря убыть в распоряжение местной воинской части для повторного прохождения военной службы в ДНР.