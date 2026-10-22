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70% мигрантов не против второй раз прослушать курс по адаптации

Эксперты расходятся во мнениях, нужно ли сделать соответствующее обучение ФАДН обязательным по всей России
Екатерина Дорофеева
На адаптацию иностранцев выделят 108 млн руб.
На адаптацию иностранцев выделят 108 млн руб. / Максим Стулов / Ведомости

90% иностранных граждан, прошедших адаптационный курс Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), говорят о его полезности. Более 70% иностранцев сообщают, что хотели бы прослушать его во второй раз. Такие данные озвучил руководитель ведомства Игорь Баринов, выступая 21 октября на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Свое мнение иностранцы высказывали в рамках анонимного анкетирования, т. е. в условиях, «когда мигрант не будет давать социально одобряемый ответ», уточнил Баринов. ФАДН рекомендует регионам проводить анонимное анкетирование после каждого курса и лекции, сообщил он. По словам Баринова, знания, которые почерпнули иностранцы, были для них важны: им рассказывают в том числе о миграционном законодательстве, нормах поведения в обществе.

В полномочиях ФАДН находится только социокультурная адаптация иностранных граждан, напомнил Баринов. По субъектам, где заработали адаптационные центры, агентство видит «снижение напряжения», а сам курс носит профилактический характер, заверил он. В Россию прибывают люди из инокультурной среды, рассказал руководитель ФАДН. В пример он привел Киргизию – по его словам, оттуда в РФ приезжают не жители Бишкека, «где все прекрасно говорят на русском, причем на литературном, хорошем русском», а выходцы из других регионов. Они, как заявил Баринов, либо не говорят на языке, либо делают это плохо.

По мнению Баринова, там же их настраивают на то, что совместная история России и Киргизии – это не история взаимной дружбы, уважения и развития, а история колонизации со стороны царской империи. «Один из разделов курса, который вызывает огромный интерес у мигрантов, – это раздел о нашей совместной истории и о тех людях, выходцах из Средней Азии, которые вложили свой вклад в создание общей страны, в наши победы», – отметил руководитель ФАДН.

На адаптацию иностранцев выделят 108 млн руб.

На реализацию пилотного проекта по созданию центров социокультурной адаптации иностранных граждан в 2027 г. предусмотрено 108,1 млн руб., как и в этом году, сообщил Баринов. Сейчас центры созданы в Татарстане, Кемеровской области, Хабаровском крае, Якутии и Челябинской области. Последний регион выйдет из пилота в 2027 г., центр там будет финансироваться за счет регионального бюджета. При этом новый адаптационный центр появится в Башкортостане, сообщил руководитель ФАДН.

Вопрос адаптации иностранных граждан – самый сложный и, наверное, ключевой в теме реализации утвержденной государственной миграционной политики на ближайшие пять лет, говорит член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох. Каждый год в Россию приезжает порядка 2 млн мигрантов, а ежедневно с различными целями на территории страны находится 6 млн иностранцев, напомнил он. По словам Волоха, несколько адаптационных центров – это капля в море. Для любого трудового мигранта знать культуру России, традиции и историю страны, основы законодательства нужно, говорит он. По его мнению, создавать адаптационные центры и развивать эту систему необходимо. Также надо подумать, за счет каких источников это делать.

При этом Волох отмечает, что курсы должны быть добровольными. «Но должна быть твердая установка работодателям – не препятствовать своим работникам, если они посещают их», – говорит он. По словам Волоха, встречаются случаи, когда работодатели не очень охотно стимулируют своих работников идти на адаптационные курсы. С одной стороны, компании понять можно – они стараются максимально загрузить работников, рассуждает Волох. Но с другой – найти два часа в неделю на посещение курсов возможно, производство от этого не пострадает, отмечает он.

Для того чтобы оценить эффективность курсов ФАДН, хотелось бы понять, сколько иностранцев в общей сложности прошли через них и какова методика оценки, говорит руководитель направления «Миграция» Центра им. Столыпина ВШГУ РАНХиГС Михаил Бурда. По его мнению, большую часть иностранцев, пребывающих в России, нужно заводить на курсы в принудительном порядке. Вопрос состоит в том, что закона о социокультурной адаптации и интеграции иностранцев нет, она добровольна, отметил эксперт. По его словам, важно, чтобы курсы адаптации и интеграции проводились исключительно под контролем государства и не отдавались на откуп некоммерческим организациям диаспорального и религиозного типов.

Предполагаемую модель обязательного прохождения адаптации Бурда видит так: иностранец еще до въезда в Россию проходит подготовительные курсы на территории страны исхода. Финансирование этих курсов должно быть за счет государства, откуда он приезжает. «В крайнем случае это может быть паритетное финансирование», – уточнил он.

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