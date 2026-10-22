70% мигрантов не против второй раз прослушать курс по адаптации

Для того чтобы оценить эффективность курсов ФАДН, хотелось бы понять, сколько иностранцев в общей сложности прошли через них и какова методика оценки, говорит руководитель направления «Миграция» Центра им. Столыпина ВШГУ РАНХиГС Михаил Бурда. По его мнению, большую часть иностранцев, пребывающих в России, нужно заводить на курсы в принудительном порядке. Вопрос состоит в том, что закона о социокультурной адаптации и интеграции иностранцев нет, она добровольна, отметил эксперт. По его словам, важно, чтобы курсы адаптации и интеграции проводились исключительно под контролем государства и не отдавались на откуп некоммерческим организациям диаспорального и религиозного типов.