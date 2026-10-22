70% мигрантов не против второй раз прослушать курс по адаптации

70% мигрантов не против второй раз прослушать курс по адаптацииЭксперты расходятся во мнениях, нужно ли сделать соответствующее обучение ФАДН обязательным по всей России
90% иностранных граждан, прошедших адаптационный курс Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), говорят о его полезности. Более 70% иностранцев сообщают, что хотели бы прослушать его во второй раз. Такие данные озвучил руководитель ведомства Игорь Баринов, выступая 21 октября на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Свое мнение иностранцы высказывали в рамках анонимного анкетирования, т. е. в условиях, «когда мигрант не будет давать социально одобряемый ответ», уточнил Баринов. ФАДН рекомендует регионам проводить анонимное анкетирование после каждого курса и лекции, сообщил он. По словам Баринова, знания, которые почерпнули иностранцы, были для них важны: им рассказывают в том числе о миграционном законодательстве, нормах поведения в обществе.
В полномочиях ФАДН находится только социокультурная адаптация иностранных граждан, напомнил Баринов. По субъектам, где заработали адаптационные центры, агентство видит «снижение напряжения», а сам курс носит профилактический характер, заверил он. В Россию прибывают люди из инокультурной среды, рассказал руководитель ФАДН. В пример он привел Киргизию – по его словам, оттуда в РФ приезжают не жители Бишкека, «где все прекрасно говорят на русском, причем на литературном, хорошем русском», а выходцы из других регионов. Они, как заявил Баринов, либо не говорят на языке, либо делают это плохо.
По мнению Баринова, там же их настраивают на то, что совместная история России и Киргизии – это не история взаимной дружбы, уважения и развития, а история колонизации со стороны царской империи. «Один из разделов курса, который вызывает огромный интерес у мигрантов, – это раздел о нашей совместной истории и о тех людях, выходцах из Средней Азии, которые вложили свой вклад в создание общей страны, в наши победы», – отметил руководитель ФАДН.
На реализацию пилотного проекта по созданию центров социокультурной адаптации иностранных граждан в 2027 г. предусмотрено 108,1 млн руб., как и в этом году, сообщил Баринов. Сейчас центры созданы в Татарстане, Кемеровской области, Хабаровском крае, Якутии и Челябинской области. Последний регион выйдет из пилота в 2027 г., центр там будет финансироваться за счет регионального бюджета. При этом новый адаптационный центр появится в Башкортостане, сообщил руководитель ФАДН.
Вопрос адаптации иностранных граждан – самый сложный и, наверное, ключевой в теме реализации утвержденной государственной миграционной политики на ближайшие пять лет, говорит член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох. Каждый год в Россию приезжает порядка 2 млн мигрантов, а ежедневно с различными целями на территории страны находится 6 млн иностранцев, напомнил он. По словам Волоха, несколько адаптационных центров – это капля в море. Для любого трудового мигранта знать культуру России, традиции и историю страны, основы законодательства нужно, говорит он. По его мнению, создавать адаптационные центры и развивать эту систему необходимо. Также надо подумать, за счет каких источников это делать.
При этом Волох отмечает, что курсы должны быть добровольными. «Но должна быть твердая установка работодателям – не препятствовать своим работникам, если они посещают их», – говорит он. По словам Волоха, встречаются случаи, когда работодатели не очень охотно стимулируют своих работников идти на адаптационные курсы. С одной стороны, компании понять можно – они стараются максимально загрузить работников, рассуждает Волох. Но с другой – найти два часа в неделю на посещение курсов возможно, производство от этого не пострадает, отмечает он.
Для того чтобы оценить эффективность курсов ФАДН, хотелось бы понять, сколько иностранцев в общей сложности прошли через них и какова методика оценки, говорит руководитель направления «Миграция» Центра им. Столыпина ВШГУ РАНХиГС Михаил Бурда. По его мнению, большую часть иностранцев, пребывающих в России, нужно заводить на курсы в принудительном порядке. Вопрос состоит в том, что закона о социокультурной адаптации и интеграции иностранцев нет, она добровольна, отметил эксперт. По его словам, важно, чтобы курсы адаптации и интеграции проводились исключительно под контролем государства и не отдавались на откуп некоммерческим организациям диаспорального и религиозного типов.
Предполагаемую модель обязательного прохождения адаптации Бурда видит так: иностранец еще до въезда в Россию проходит подготовительные курсы на территории страны исхода. Финансирование этих курсов должно быть за счет государства, откуда он приезжает. «В крайнем случае это может быть паритетное финансирование», – уточнил он.