FT: НАТО позволит Украине закупать вооружение через свое «агентство снабжения»

Договоренность достигнута на фоне ухудшения отношений Украины и США. Трамп заявлял, что Украине пришло время сменить президента, и обвинял главу государства Владимира Зеленского в нежелании урегулировать конфликт, а также в ударах по российским НПЗ, которые провоцируют рост мировых цен на топливо.