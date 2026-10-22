FT: НАТО позволит Украине закупать вооружение через свое «агентство снабжения»
НАТО позволит Украине закупать оружие, боеприпасы и оборудование через агентство снабжения. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на директора по поддержке операций агентства НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) Жаклин Борсбом.
Механизм закупок рассматривается как альтернатива двусторонним инициативам. Борсбом пояснила, что это дает Киеву «более структурированный механизм» для использования широкого спектра возможностей НАТО, в том числе «опыта в сфере закупок, вспомогательных услуг и доступа к уже существующей промышленной базе».
Договоренность достигнута на фоне ухудшения отношений Украины и США. Трамп заявлял, что Украине пришло время сменить президента, и обвинял главу государства Владимира Зеленского в нежелании урегулировать конфликт, а также в ударах по российским НПЗ, которые провоцируют рост мировых цен на топливо.
Зеленский раскритиковал сделку США и России о поставках дизеля, назвав это слабым решением. Он также обвинил администрацию Трампа в ограничении работы системы Starlink на Украине, хотя американская сторона отрицает это.