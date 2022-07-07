Джонсон объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании

Прошлый и наиболее резонансный скандал, которому также предшествовал ряд других в течение 2021 г., был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках на Рождество 2020 г. и в другое время, когда локдаун в Великобритании был особенно жестким. Несмотря на призывы представителей оппозиционных партий к отставке, Джонсон тогда не покинул свой пост. Попытка вынесения вотума недоверия, предпринятая 6 июня, также не удалась. Согласно британскому законодательству, в течение года премьеру нельзя было предъявить новый вотум недоверия, так что Джонсон формально мог занимать свой пост до июня 2023 г.