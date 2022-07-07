Джонсон объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании

Джонсон объявил об уходе с поста премьер-министра ВеликобританииНо он продолжит выполнять обязанности до выборов нового лидера консерваторов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти в отставку, а также покинуть пост лидера Консервативной партии. Однако он продолжит исполнять обязанности до выборов нового лидера консерваторов. Об этом политик заявил в телевизионном обращении к британцам, которое транслировалось на YouTube-канале правительства страны.
«Консервативной партии нужен новый лидер и премьер-министр. Я согласился с сэром Грэмом Брейди (председатель руководящего комитета Консервативной партии, так называемого "Комитета 1922". — прим. "Ведомостей"), что процесс выбора нового лидера Консервативной партии следует начать сейчас», — сказал Джонсон, пояснив, что график действий в этом направлении будет объявлен «на следующей неделе».
«Я назначен исполнять обязанности до тех пор, пока новый лидер не войдет в должность. Мне грустно, что я уступаю лучшую должность в мире», — добавил Джонсон. Оценивая работу правительства, которое он возглавлял, британский премьер отметил, что «невероятно горд достижениями» кабмина, особенно на фоне одних из самых сложных времен как в общемировом значении, так и в масштабах страны, включая урегулирование отношений с ЕС после «брекзита», пандемию и ситуацию на Украине.
Согласно опросу YouGov, проведенному 5 июля, за отставку Джонсона высказались рекордные 69% респондентов, против — 18%. Среди избирателей-консерваторов ухода премьера желали 54%. По другому экстренному опросу YouGov, проведенному среди избирателей «тори» в четверг, 7 июля, глава минобороны Бен Уоллес является очевидным фаворитом на пост главы консерваторов (набрал 13%) и, соответственно, правительства. Следом идет младший министр по торговой политике Пенни Мордаунт (12%). Ушедший в отставку с призывом к Джонсону также уйти глава минфина Риши Сунак имеет 10%, а оставшаяся в правительстве глава МИД Лиз Трасс — 8%.
Кандидатура преемника Джонсона зависит от того, как быстро будет организована процедура выборов, — это станет ясно в ближайшие дни, говорит научный сотрудник ИМЭМО Александр Алешин. По его словам, большинство членов партии будут пытаться ускорить этот процесс и поставить какого-то временного лидера, а затем уже выбрать постоянного. Джонсон же, наоборот, хотел бы и будет выступать за то, чтобы отложить этот процесс до осени, когда должно пройти заседание партии.
«Если процедура пойдет по ускоренному графику, то больше всего шансов у Уоллеса. Но если процесс затянется до осени или на несколько месяцев, то возможны новые скандалы, которые повлияют на рейтинги политиков и, соответственно, на кандидатуры лидера партии и главы правительства», — считает Алешин.
Покидающий пост Джонсон после начала Россией военной спецоперации на Украине стал вторым после президента США Джо Байдена наиболее активным сторонником поддержки Киева вооружениями и другими способами, а также отметился неоднократными резкими антироссийскими заявлениями. «Позвольте сказать украинскому народу: мы в Соединенном Королевстве будем поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, как это потребуется», — заверил Джонсон в своем заявлении об отставке.
За несколько часов до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая 7 июля на вопросы журналистов, заявил, что в Кремле не надеются на коррекцию антироссийского курса Лондона после отставки Джонсона и смены правительства. «Никакой это не провал [антироссийской риторики британских властей], пока на это надеяться вряд ли приходится», — сказал Песков.
Негативное отношение к России стало константой и внешней, и внутренней британской политики при Джонсоне и это действительно вряд ли изменится в обозримой перспективе — Лондон останется наиболее ярым оппонентом Москвы среди западноевропейских стран, говорит замдиректора ЦКЕМИ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, здесь в том числе играет фактор и выхода Великобритании из ЕС — теперь Лондон вынужден держаться в американской орбите, а не в более умеренной европейской.
«В элите же Консервативной партии есть прочный антироссийский консенсус. А так как среди наиболее вероятных кандидатов на премьерство Трасс и Уоллес, одни из основных проводников этого курса, изменений тем более ждать не стоит», — добавляет Суслов.
О том, что соответствующее решение принято, утром 7 июля со ссылкой на источники сообщали британские СМИ. Отставке предшествовала череда «протестных» увольнений 11 министров, а также нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников — заместителей министров, парламентских заместителей и личных секретарей. Они покидали посты под лозунгом необходимости отставки Джонсона после череды резонансных скандалов.
Первыми так поступили вечером 5 июля министры финансов и здравоохранения Риши Сунак и Саджид Джавид. Так, Сунак подчеркнул в соответствующем заявлении, что общество «вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно», и поэтому, руководствуясь «борьбой за эти стандарты», покинул пост главы минфина. Джавид заявил о решении покинуть свой пост «из-за потери доверия» к Джонсону, отметив, что не может больше продолжать работу в таких обстоятельствах «с чистой совестью».
Ушли также ряд других министров — промышленности Ли Роули, СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт, министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан и другие. Cохранили лояльность Джонсону, в частности, глава МИД Лиз Трасс и вице-премьер и бывший глава дипведомства, вице-премьер Доминик Рааб.
Поводом для череды отставок британских министров стал скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, который, по данным The Sun, будучи нетрезвым, приставал к двум мужчинам. После ухода Пинчера с должности выяснилось, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал о том, что в 2017 г. тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.
Прошлый и наиболее резонансный скандал, которому также предшествовал ряд других в течение 2021 г., был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках на Рождество 2020 г. и в другое время, когда локдаун в Великобритании был особенно жестким. Несмотря на призывы представителей оппозиционных партий к отставке, Джонсон тогда не покинул свой пост. Попытка вынесения вотума недоверия, предпринятая 6 июня, также не удалась. Согласно британскому законодательству, в течение года премьеру нельзя было предъявить новый вотум недоверия, так что Джонсон формально мог занимать свой пост до июня 2023 г.
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