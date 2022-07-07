Песков назвал нелюбовь премьера Британии Джонсона к России взаимной

Ранее сегодня, 7 июля, британские телеканал ITV, а также издания The Sun и ВВС со ссылкой на источники сообщили, что Джонсон сегодня объявит о своей отставке. За последние два дня более 50 политиков покинули британское правительство, в том числе министры, их помощники и личные секретари. Ожидается, что сегодня Джонсон выступит с обращением к нации, в ходе которого объявит о своей отставке. По традиции он должен произнести эту речь перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в центре Лондона.



Ранее Борис Джонсон был участником нескольких скандалов. Один из них был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках во время действия в стране локдауна из-за коронавируса. Представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия Джонсону, он сохранил свой пост.