Песков назвал нелюбовь премьера Британии Джонсона к России взаимной
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон очень не любит Россию, «мы его тоже», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал сообщения о возможной отставке главы британского правительства.
По словам Пескова, правительственный кризис в Великобритании не является приоритетом для администрации президента. «Правительственный кризис там такой широкий — это мы видим. Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит, мы его тоже», — подчеркнул пресс-секретарь.
В Великобритании сложилась запутанная политическая система, при котором главой правительства может быть человек, который не имеет общественной поддержки, уверен пресс-секретарь. «Вот к таким людям, судя по всему, относится и господин Джонсон», — добавил Песков, выразив надежду, что к власти в Великобритании придут «более профессиональные люди», которые смогут понять целесообразность решения имеющихся проблем через диалог.
Ранее сегодня, 7 июля, британские телеканал ITV, а также издания The Sun и ВВС со ссылкой на источники сообщили, что Джонсон сегодня объявит о своей отставке. За последние два дня более 50 политиков покинули британское правительство, в том числе министры, их помощники и личные секретари. Ожидается, что сегодня Джонсон выступит с обращением к нации, в ходе которого объявит о своей отставке. По традиции он должен произнести эту речь перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в центре Лондона.
Ранее Борис Джонсон был участником нескольких скандалов. Один из них был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках во время действия в стране локдауна из-за коронавируса. Представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия Джонсону, он сохранил свой пост.
Ранее Борис Джонсон был участником нескольких скандалов. Один из них был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках во время действия в стране локдауна из-за коронавируса. Представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия Джонсону, он сохранил свой пост.
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