Газета
Политика

Песков назвал нелюбовь премьера Британии Джонсона к России взаимной

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон очень не любит Россию, «мы его тоже», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал сообщения о возможной отставке главы британского правительства. 

По словам Пескова, правительственный кризис в Великобритании не является приоритетом для администрации президента. «Правительственный кризис там такой широкий — это мы видим. Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит, мы его тоже», — подчеркнул пресс-секретарь.

В Великобритании сложилась запутанная политическая система, при котором главой правительства может быть человек, который не имеет общественной поддержки, уверен пресс-секретарь. «Вот к таким людям, судя по всему, относится и господин Джонсон», — добавил Песков, выразив надежду, что к власти в Великобритании придут «более профессиональные люди», которые смогут понять целесообразность решения имеющихся проблем через диалог.

Ранее сегодня, 7 июля, британские телеканал ITV, а также издания The Sun и ВВС со ссылкой на источники сообщили, что Джонсон сегодня объявит о своей отставке. За последние два дня более 50 политиков покинули британское правительство, в том числе министры, их помощники и личные секретари. Ожидается, что сегодня Джонсон выступит с обращением к нации, в ходе которого объявит о своей отставке. По традиции он должен произнести эту речь перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в центре Лондона.

Ранее Борис Джонсон был участником нескольких скандалов. Один из них был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках во время действия в стране локдауна из-за коронавируса. Представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия Джонсону, он сохранил свой пост.

Ранее Борис Джонсон был участником нескольких скандалов. Один из них был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках во время действия в стране локдауна из-за коронавируса. Представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия Джонсону, он сохранил свой пост.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных