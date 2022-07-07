СМИ узнали о решении премьера Британии Бориса Джонсона уйти в отставку
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об уходе в отставку, об этом сообщили британский телеканал ITV, The Sun, ВВС со ссылкой на источники.
Ранее в отставку в знак несогласия с политикой Джонсона и под лозунгом его ухода менее чем за сутки в отставку подали 38 сотрудников правительства, передавало Sky News. Накануне вечеромуволились пять членов кабинета министров страны, следовало из заявления министра промышленности Ли Роули в Twitter. Кроме него заявление об отставке также подписали министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт и министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан.
Раньше в тот же день министры финансов и здравоохранения Риши Сунак и Саджид Джавид фактически запустили череду увольнений, они также объявили об уходе в отставку из-за несогласия с политикой Джонсона и очередных скандалов вокруг него и его кадровых назначений.
На прошлой неделе очередной скандал разгорелся вокруг заместителя главного организатора правящей консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, который, по данным The Sun, будучи нетрезвым приставал к двум мужчинам. После ухода Пинчера с должности выяснилось, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал о том, что в 2017 г. тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.
Прошлый скандал был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках на Рождество 2020 г. и в другое время, когда локдаун в Великобритании был особенно жестким. Несмотря на призывы представителей оппозиционных партий к отставке, Джонсон не покинул свой пост. Попытка вынесения вотума недоверия, предпринятая 6 июня, также не удалась.