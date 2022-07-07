СМИ узнали о решении премьера Британии Бориса Джонсона уйти в отставку

Ранее в отставку в знак несогласия с политикой Джонсона и под лозунгом его ухода менее чем за сутки в отставку подали 38 сотрудников правительства, передавало Sky News. Накануне вечеромуволились пять членов кабинета министров страны, следовало из заявления министра промышленности Ли Роули в Twitter. Кроме него заявление об отставке также подписали министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт и министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан.