Sky News: 38 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки

На прошлой неделе очередной скандал разгорелся вокруг заместителя главного организатора правящей консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двоих мужчин. После ухода Пинчера с должности выяснилось, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал о том, что в 2017 г. тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.