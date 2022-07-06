Sky News: 38 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки
В Великобритании менее чем за сутки в отставку подали почти 40 сотрудников правительства, передает телеканал Sky News.
«Письма об отставке поступают со скоростью света с тех пор, как [премьер-министр] Борис Джонсон был вынужден извиниться за свое отношение к скандалу с [экс-замглавы МИДа] Крисом Пинчером, поскольку выяснилось, что премьер-министр забыл о том, что ему говорили о предыдущих обвинениях в «ненадлежащем» поведении», — сообщает телеканал.
В отставку подали 11 министров, в том числе министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт и министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан, а также сотрудники, занимавшие должности заместителей министров, парламентских заместителей и личных секретарей.
На прошлой неделе очередной скандал разгорелся вокруг заместителя главного организатора правящей консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двоих мужчин. После ухода Пинчера с должности выяснилось, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал о том, что в 2017 г. тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.
Прошлый скандал был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках на Рождество 2020 г. и в другое время, когда локдаун в Великобритании был особенно жестким. Несмотря на призывы представителей оппозиционных партий к отставке, Джонсон не покинул свой пост. Попытка вынесения вотума недоверия, предпринятая 6 июня, также не удалась.