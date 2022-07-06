Еще пять министров правительства Джонсона ушли в отставку
Еще пять членов кабинета министров Великобритании объявили об уходе и призвали премьер-министра Бориса Джонсона последовать их примеру, следует из заявления министра промышленности Ли Роули в Twitter.
«С глубоким сожалением мы уходим с постов членов правительства. По доброй воле, мы просим вас ради блага партии и страны уйти в отставку», — говорится в заявлении политиков.
Заявление об отставке также подписали министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт и министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан.
Накануне министры финансов и здравоохранения Риши Сунак и Саджид Джавид также объявили об уходе в отставку из-за несогласия с политикой Джонсона и очередных скандалов вокруг него и его кадровых назначений.
На прошлой неделе очередной скандал разгорелся вокруг заместителя главного организатора правящей консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двоих мужчин. После ухода Пинчера с должности выяснилось, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал о том, что в 2017 г. тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.
Прошлый скандал был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках на Рождество 2020 г. и в другое время, когда локдаун в Великобритании был особенно жестким. Несмотря на призывы представителей оппозиционных партий к отставке, Джонсон не покинул свой пост. Попытка вынесения вотума недоверия, предпринятая 6 июня, также не удалась.